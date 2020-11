L’acteur américain et producteur de cinéma et de télévision Matthew McConaughey dans une récente interview avec l’émission de radio ‘The Hugh Hewitt Show’ n’a pas exclu qu’un jour il puisse entrer dans l’arène politique en tant que gouverneur du Texas.

Au cours de l’interview, l’animateur de l’émission, Hugh Hewitt, a suggéré que McConaughey est perçu par les citoyens comme un homme politiquement «de centre-droit», ce qui pourrait un jour le conduire à se présenter aux élections de gouverneur dans son État d’origine, le Texas, et Il a demandé à l’acteur s’il participerait «jamais» à une carrière politique.

“Je ne sais pas. Je veux dire, ça ne dépendrait pas de moi. Cela dépendrait plus des gens que de moi », a répondu McConaughey, 51 ans. Il a ensuite expliqué que la politique lui semble actuellement “une affaire brisée”. “Et lorsque la politique redéfinit son objectif, elle pourrait être beaucoup plus intéressée”, a-t-il déclaré.

De plus, le lauréat de l’Oscar du meilleur acteur en 2014 a indiqué qu’il souhaitait «soutenir des valeurs personnelles pour rejoindre nos contrats sociaux en tant qu’Américains, en tant que personnes». L’acteur a observé qu’actuellement les partis démocrate et républicain ont perdu la “confiance” mutuelle, ce qui fait “que nous n’avons pas confiance en nous” et pourrait éventuellement conduire à “l’anarchie”.

«Donc je suis pour l’individu, et je pense […] Pour faire un changement collectif, l’individu a besoin de se regarder dans le miroir et de dire comment puis-je être un peu meilleur aujourd’hui? Comment puis-je corréler cette décision égoïste que je veux prendre pour moi-même afin que ce soit aussi la meilleure décision pour le plus grand nombre de personnes? », A-t-il poursuivi.

En conclusion, McConaughey a suggéré que, maintenant que les élections présidentielles dans son pays sont terminées, les Américains doivent “se stabiliser” afin de comprendre comment ils vont “s’en sortir ensemble pour aller de l’avant”.