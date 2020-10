Bien que Matthew McConaughey puisse sembler cool, calme et recueilli dans ses films jouant le gars décontracté et facile à vivre, dans la vraie vie, il a enduré pas mal de traumatismes. Dans ses récents mémoires qui viennent d’arriver le 20 octobre, Greenlights révèle des parties de la vie d’acteurs dont il n’a jamais discuté publiquement auparavant. Dans les pages des «histoires du passé» et des «aventures» de sa vie, il discute de ses pensées sur les relations sexuelles avant le mariage après avoir été soumis à un chantage à la perte de sa virginité et révèle qu’il a été agressé trois ans plus tard.

«J’ai été soumis à un chantage pour avoir des relations sexuelles pour la première fois à l’âge de 15 ans», détaille-t-il selon Vulture. «J’étais certain que j’allais en enfer pour le sexe avant le mariage. Aujourd’hui, je suis simplement certain que j’espère que ce n’est pas le cas. Il a ensuite expliqué qu’il avait été «agressé par un homme quand j’avais 18 ans alors qu’il était inconscient à l’arrière d’une camionnette». Il traverse ensuite les moments où il a subi des abus sexuels à un si jeune âge, laissant les lecteurs choqués.

L’acteur Comment perdre un gars en 10 jours a également expliqué comment son père est mort; Ironiquement, en ayant des relations sexuelles. “” Mes genoux se sont pliés. Je n’arrivais pas à y croire. C’était mon père. Personne ou rien ne pouvait le tuer. Sauf maman. Il m’avait toujours dit, à moi et à mes frères, ‘Les garçons, quand j’y vais, je vais fais l’amour à ta mère. Et c’est ce qui s’est passé. Il a eu une crise cardiaque quand il a atteint son apogée. ‘”

Tout en discutant de son nouveau livre sur Live avec Kelly et Ryan mercredi matin, il a également abordé la politique, apportant l’ambiance décontractée à l’écran auquel ses fans sont habitués. Alors que les choses se réchauffent entre les partis démocrate et républicain, McConaughey encourage les gens à l’adopter de toute façon. “Ce n’est pas une fatalité qui va gagner”, a-t-il déclaré selon Fox News. “Après que cela arrive, que ce soit un titulaire ou que ce soit Biden, après que cela se produise, il est temps de devenir constructif et de ne pas être dans le déni.”

Le joueur de 50 ans a ajouté qu’il pensait que les gens ne devraient pas trop se laisser prendre à penser: “Oh, je ne peux pas croire que cela s’est produit”, et à rester concentré sur la réalité des résultats. “Il est temps d’être constructif et de ne pas nier ce qui s’est passé et d’accepter la situation.” En espérant que ce soit une “élection propre”, il a dit: “Quiconque sera commandant en chef et président des États-Unis d’Amérique, ce n’est pas quelque chose, espérons-le, que nous allons nier ou pouvoir argumenter.”