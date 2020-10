Matthew McConaughey s’ouvre à peu près sur son enfance dans son nouveau mémoire Greenlights. De la révélation qu’il a été agressé par un homme à l’âge de 18 ans, à la mort de son père en faisant l’amour, il ne se retient ni des fans ni du public. En plus de ces détails révélateurs, il a également avoué avoir été soumis à un chantage pour perdre sa virginité à l’âge de 15 ans, ce qui l’a laissé dans une détresse morale.

«J’ai été soumis à un chantage pour avoir des relations sexuelles pour la première fois à l’âge de 15 ans», a-t-il écrit selon PEOPLE. «J’étais certain que j’allais en enfer pour le sexe avant le mariage. Aujourd’hui, je suis simplement certain que j’espère que ce n’est pas le cas. Il a mentionné plus tard qu’il avait également été «agressé par un homme quand j’avais 18 ans alors qu’il était inconscient à l’arrière d’une camionnette».

Parlant ouvertement dans des interviews de son éducation et de la façon dont sa mère et son père ont décidé de devenir parents, lui et ses frères et sœurs, il a exprimé à quel point lui et sa femme Camila Alves sont différents dans leurs styles parentaux. Dans les pages de son nouveau livre, il a partagé un moment plutôt intime de la mort de son père – quelque chose qui a surpris les lecteurs. “Mes genoux se sont pliés. Je n’arrivais pas à y croire. C’était mon père. Personne ou rien ne pouvait le tuer. Sauf maman. Il m’avait toujours dit, à moi et à mes frères: ‘Les garçons, quand je partirai, je serai faire l’amour à ta mère. Et c’est ce qui s’est passé. Il a eu une crise cardiaque quand il a atteint son apogée. “

Les mots sur les pages n’hésitent pas à raconter une histoire très profonde, et l’acteur Comment perdre un gars en 10 jours a exprimé le processus de ce qu’il avait à faire pour tout mettre en place, et a noté que cela nécessitait un un peu d’isolement. “Je ne me suis jamais senti victime. J’ai beaucoup de preuves que le monde conspire pour me rendre heureux.” S’adressant aux journalistes, il a déclaré qu’il “est parti seul dans le désert pendant 52 jours, sans électricité” pour écrire le livre.

“Je tiens un journal depuis 36 ans; il y a quelques années, ma femme m’a donné un coup de pied dans le dos pour dire: ‘Vous parlez de vous asseoir avec eux depuis 36 ans et de voir à quoi cela sert. Un moment. C’est le moment. Sortez d’ici. »Il a conclu en décrivant comment il avait trouvé le titre du livre.

«J’ai remarqué de nombreuses lumières rouges et jaunes que j’avais dans ma vie plus tôt, qui avec le temps sont devenues vertes. Avec le temps, j’ai vu des choses tragiques même difficiles – j’ai remarqué que ce sont des choses qui peuvent fonctionner pour tout le monde. La mort d’un être cher un, c’est un feu rouge – pour moi, mon père bougeait était un grand feu rouge – mais ensuite j’ai remarqué quand j’ai regardé dans mes journaux combien … les choses qu’il m’avait appris l’ont gardé en vie grâce à ce que j’ai appris de lui et l’homme que j’essaie d’être quotidiennement. C’est le feu vert de son départ. “