Vous pouvez accuser Matt Moulding d’avoir parlé de son livre. Il a été traîné au-dessus des charbons alors qu’il flottait dans The Hut Group pour avoir une part en or pour bloquer les prises de contrôle étrangères et exclu du FTSE-100.

Ou, pour être précis, pour leur permettre le statut de liste premium et l’accès au FTSE.

Mais ce n’est pas parce qu’il a un intérêt direct que nous ne devrions pas écouter.

Nous devons faire face au fait que les fondateurs de grandes entreprises technologiques n’aiment pas être cotés à Londres. Ils obtiennent des guirlandes et des évaluations plus élevées lorsqu’ils sont cotés aux États-Unis ou en Asie. Ici, nous les saluons avec une tournée de tuts et l’épaule froide.

Le résultat est que nous avons toujours un indice de premier ordre bourré d’anciennes sociétés dans les secteurs minier, pétrolier et bancaire et presque pas dans les secteurs numériques à croissance rapide.

Nous manquons une génération d’entreprises à croissance rapide qui pourraient générer des rendements des investisseurs britanniques pour les décennies à venir. Les entreprises mêmes qui pourraient employer des milliers de Britanniques et nous sortir du désordre de Covid.

Rishi Sunak comprend que c’est un problème et a lancé un examen des règles d’inscription.

Il y a beaucoup à considérer; nos lois sur le flottant, qui stipulent que les introductions en bourse doivent inclure 25% de la liste des sociétés, sont derrière celles de nos rivaux.

Les États-Unis l’ont à 10%, ce qui donne aux entreprises beaucoup plus de flexibilité. Nous devrions envisager de suivre le mouvement (mais pas au niveau de 5% recherché par Aramco).

Les actions de catégorie Golden et double devraient également être envisagées, mais seulement après approbation par un comité de la Bourse, y compris peut-être le Panel des OPA.

L’idée de Moulding d’éliminer les entreprises FTSE qui se comportent mal est également une bonne idée.

Les investisseurs qui souhaitent à juste titre maintenir les normes élevées du FTSE s’opposent aux changements. Nous devons en tenir compte, mais rappelez-vous; ils possèdent tous des pécheurs comme Facebook, Google et les autres.