Alors que la réunion des amis ne cesse de prendre du retard, la star Matthew Perry collecte des fonds pour les efforts de secours contre les coronavirus de l’Organisation mondiale de la santé. Perry, qui a joué Chandler Bing dans la sitcom bien-aimée, a révélé une liste de T-shirts amusants inspirés des amis, les bénéfices allant à l’OMS. Chaque chemise comporte la phrase, “Cela pourrait-il être plus d’un t-shirt”, avec des dessins de la danse de Chandler. Les chemises ne seront disponibles que pendant deux semaines.

“Qu’est-ce que c’est, un t-shirt en édition limitée pour une association? Pendant deux semaines seulement, je lance une collection de vêtements”, a écrit Perry sur Instagram, à côté d’une photo de lui portant la chemise et utilisant une banane comme téléphone. «Les profits soutiendront les efforts de secours de COVID 19 de l’Organisation mondiale de la santé. Lien dans la biographie. Banane non incluse. Les t-shirts sont chacun disponibles pour 26,99 $ et les pulls molletonnés sont 44,99 $. Perry vend également des tasses avec la phrase et une casquette de baseball qui dit: “Qu’est-ce que c’est, une casquette de baseball?”

Perry, 51 ans, a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il s’est fiancé à sa petite amie de longue date, la directrice littéraire Molly Hurwitz, 29 ans. «J’ai décidé de me fiancer», a déclaré Perry à PEOPLE. «Heureusement, je sortais avec la plus grande femme du visage. de la planète en ce moment. Perry et Hurwitz sont sortis ensemble depuis au moins deux ans, car elle écrivait le jour de la Saint-Valentin que c’était sa “deuxième année à être ma valentine, mais sa première en tant qu’influenceuse Instagram”.

Perry et les autres stars de Friends étaient censés participer à une réunion spéciale plus tôt cette année pour aider au lancement de HBO Max. Cependant, la spéciale a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Le 12 novembre, Perry a déclaré que la réunion était de nouveau repoussée. “La réunion des amis est reportée pour début mars”, a-t-il tweeté. “On dirait que nous avons une année chargée à venir. Et c’est comme ça que j’aime ça!”

La spéciale ne sera pas un nouvel épisode, mais plutôt une réunion filmée de la distribution, comprenant Perry, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et Courteney Cox. Il a été précédemment rapporté qu’ils seraient payés entre 3 et 4 millions de dollars chacun pour apparaître dans la spéciale, qui sera filmée dans le même studio où la série a été réalisée. Des sources ont déclaré à Variety en avril que WarnerMedia n’envisageait pas de filmer une réunion virtuelle.

Aniston a déclaré à Deadline que la spéciale “allait être super” et a déclaré que le retard leur avait donné “plus de temps pour le rendre encore plus excitant et plus amusant qu’il ne l’aurait été”. Elle a assuré aux fans que la spéciale se produirait toujours. “Écoutez, nous n’allons nulle part”, a déclaré Aniston. “Vous n’allez jamais vous débarrasser de Friends, désolé. Vous êtes coincés avec nous pour la vie, les gars.”