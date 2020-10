Kelly, l’épouse du quart-arrière des Lions de Detroit, Matthew Stafford, a fait tourner les têtes en août avec un post Instagram disant qu’elle avait tort à propos de Colin Kaepernick et de ses manifestations. Elle a déclaré à l’époque qu’ils feraient leur part pour aider à lutter contre l’injustice sociale, puis ils ont fait un don de 1,5 million de dollars pour financer un programme de justice sociale pour l’Université de Géorgie. Maintenant, elle a fourni des mises à jour sur certains travaux supplémentaires dans la communauté.

Kelly a publié une série de photos sur Instagram la montrant, elle et son mari, dans la communauté. Ils ont passé du temps à distribuer des tablettes Microsoft Surface et d’autres articles nécessaires aux enfants d’âge scolaire à l’ère du COVID-19. Elle a expliqué que la plupart des enfants n’ont pas la possibilité de participer à l’enseignement à distance en raison de problèmes technologiques et que le don serait utile. Afin de suivre les consignes de sécurité recommandées, la paire portait des masques.

“Il y a quelques mois, Matthew et moi discutions de la façon dont nous pouvons faire une différence. Nous avons continué à faire des échanges d’idées”, a écrit Kelly sur Instagram. «Nous avons fait la chose avec UGA, mais nous voulions vraiment apporter des changements aux enfants, là où nous croyons que tout commence. Nous savions que la plupart de Detroit est allé à distance pour aller à l’école en raison de problèmes de sécurité, mais le problème est que beaucoup de ces enfants ne n’ont pas la capacité d’apprendre à distance parce qu’ils n’ont pas les outils nécessaires.

«Donc, il y a quelques semaines, nous avons fourni tous les enfants du [Say Play Detroit] avec des tablettes Microsoft, des sacs de livres et toutes les fournitures scolaires dont ils pourraient avoir besoin », a-t-elle poursuivi.[Say Play Detroit] dispose alors du WiFi et d’un espace sûr pour que ces enfants puissent étudier et apprendre. Nous voulions essayer de rendre les règles du jeu plus équitables. Nous voulions qu’ils aient tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir réussir. Ceci est en cours. Matthew et moi continuerons à réfléchir à des façons dont nous pouvons apporter des changements dans notre communauté et, espérons-le, effectuer des changements plus loin que cela. “

Comme l’ont montré ces dernières années, les Staffords entretiennent une relation étroite avec Say Play Detroit. Ils ont aidé à collecter des fonds en 2015 pour doter l’établissement d’un tout nouveau terrain de football ultramoderne. Leur partenariat se poursuivra probablement dans le futur étant donné que Kelly a déclaré que “ceci est en cours” en référence au don.

Joueur normalement calme, Stafford est devenu plus vocal à la suite de la fusillade de Jacob Blake dans le Wisconsin. Il a écrit un essai pour le Players ‘Tribune et a déclaré que le début de la saison dans la NFL était moins important que de s’attaquer au racisme et à l’injustice sociale. Il a utilisé les vestiaires et la fraternité à l’intérieur comme un exemple de ce qu’il pense que le pays devrait faire.

«C’est ce que signifie faire partie d’une fraternité. Vous avez le dos de votre frère quand il souffre. Vous les écoutez. Vous essayez d’aider», a écrit Stafford. Comme le montrent les dons, le QB et son épouse prennent ces mots à cœur et essaient de fournir de l’aide là où ils le peuvent.