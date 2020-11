Les Lions de Detroit ont accueilli les Texans de Houston le jour de Thanksgiving dans le cadre de la tradition des fêtes de l’équipe. Avant le match, le quart Matthew Stafford a attiré beaucoup d’attention. L’ancien premier choix au classement général du repêchage de la NFL 2009 s’est agenouillé pendant l’hymne national. Il a rejoint de nombreux autres joueurs de la NFL, y compris le quart-arrière texan Deshaun Watson, ce faisant et a suscité une multitude de commentaires.

Le quart-arrière des Lions de Detroit Matthew Stafford a pris un genou lors du match de l’hymne national du jour de Thanksgiving cet après-midi. pic.twitter.com/3swAFVpl29 – WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) 26 novembre 2020

Lorsque les téléspectateurs ont vu le quart-arrière des Lions s’agenouiller pendant l’hymne national, ils ont réagi avec une grande variété de commentaires. Certains ont proclamé qu’il était une personne horrible pour s’agenouiller, tandis que d’autres ont dit qu’ils soutenaient sa décision. Plusieurs autres ont commenté sa femme Kelly et ses précédentes vidéos Instagram qualifiant le Michigan de «dictature». Les commentaires se sont poursuivis alors que les Lions avaient du mal à concourir le jour de Thanksgiving, perdant finalement 41-25.

J’aimerais que les athlètes ne pensent pas qu’ils étaient si importants – Michael (@ orlandoM321) 26 novembre 2020

Mon frère est mort pour son droit de jouer. – LogInIsonYou (@IsonLog) 26 novembre 2020

Il y a eu plusieurs commentaires jeudi de fans de la NFL, dont beaucoup étaient négatifs. Certains utilisateurs de Twitter ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec Stafford à genoux pendant l’hymne national et ont exprimé l’opinion qu’il devait se lever et mettre sa main sur son cœur. Quelques-uns ont poursuivi le débat sur la question de savoir si l’acte de s’agenouiller pendant l’hymne national est irrespectueux envers le personnel militaire actif et retraité.

prevnext

Deshaun Watson et Matthew Stafford à genoux pour Thanksgiving dans le même match est un moment assez important dans la NFL QB. Les annonceurs de la NFL n’en ont pas parlé, mais nous devrions le faire. pic.twitter.com/gkVDwbcvM9 – ChuckModi (@ ChuckModi1) 26 novembre 2020

Matthew Stafford à genoux pendant l’hymne national? Je dois dire que cela me rend heureux de voir. pic.twitter.com/ssSawyXWlC – Kevin Dawson – BLM (@DawsonforReal) 26 novembre 2020

Ceux qui ont soutenu Stafford en choisissant de s’agenouiller pendant l’hymne national ne se sont pas retenus avec leurs louanges au quart-arrière. Certains ont dit qu’il avait choisi le jeu parfait pour s’agenouiller en raison des millions de personnes qui se sont connectées pour regarder la tradition annuelle. D’autres ont dit qu’ils l’encourageaient encore plus après avoir vu l’acte.

prevnext

Mathew Stafford a perdu un autre fan de longue date des Lions, pour s’être agenouillé pendant NOTRE hymne national – Scott Estergaard (@ScottEstergaard) 26 novembre 2020

Nous devons nous inquiéter davantage de gagner que de prendre un genou … il suffit de dire pic.twitter.com/GPw1vmI4X6 – DET586 (@badmaddman) 26 novembre 2020

Stafford a-t-il fait le «bon» choix en s’agenouillant pendant l’hymne national? Les débats ont fait rage à Thanksgiving après que les caméras lui aient montré le faire. Certains ont dit qu’il était la seule raison pour laquelle ils ne regarderont «plus jamais» la NFL ou les Lions. D’autres ont dit qu’il devait se concentrer sur des questions “plus importantes” que de s’agenouiller pendant l’hymne national.

prevnext

fauché: Kelly Stafford appelant Big Gretch un dictateur

réveillé: mat stafford à genoux pendant l’hymne de Thanksgiving – t (@taylorazz) 26 novembre 2020

Je vois que Matt Stafford est à genoux pour l’hymne national. Tant mieux pour lui. On se demande si sa femme lui parlera après le match après sa petite tirade contre le gouverneur Whitmer l’autre jour … – Mitchell “Elite Strike Force” Robinson (@mrobmused) 26 novembre 2020

“Alors la femme de Matt Stafford se déchaîne contre les lockdowns pour réduire la covid mais aujourd’hui Matty est à genoux pour l’hymne ?? Je m’interroge parfois sur la tension”, a commenté une personne sur les réseaux sociaux. Plusieurs autres ont exprimé des théories similaires sur la question de savoir si les Staffords se disputent régulièrement.

prevnext

idk ce que je ressens à ce sujet.

Personnellement, je ne pense pas que ce soit «le chemin»?

Je ne comprends pas. Je ne.

Je pense que certains ont une plate-forme pour changer les choses, je ne sais pas si “ceci” est le chemin.

* il doit y avoir un meilleur moyen *

Je ne sais pas ce que c’est que cette voie ????? – dawn marie plus grande (@BiggerMarie) 26 novembre 2020

Ce sera probablement le point culminant du football de Thanksgiving compte tenu de la façon dont nous avons décidé de faire jouer certaines des pires équipes aujourd’hui et d’annuler les bonnes équipes lmao – idk_hyper (@ brianattack21) 26 novembre 2020

“Hé, c’est une déclaration honnête. [I don’t know] quelle est la voie non plus, mais prétendre que tout va bien n’est certainement pas la voie. Merci de ne pas vous être lancé directement dans la diffamation de ces joueurs et de leurs croyances “, a ajouté une personne. Plusieurs personnes étaient en colère contre Stafford tandis que d’autres l’ont applaudi pour s’être agenouillé. Un troisième groupe a simplement exprimé sa confusion sur l’ensemble de la situation. Ils n’ont pas choisi côté dans le débat, choisissant plutôt de poser des questions.

prevnext

Performative 😒 sa femme nous a déjà montré quel genre de personnes elles sont. Ils peuvent partir à tout moment. Personne ne les manquera. pic.twitter.com/IMwXorolOM – MB (@ mb5938) 26 novembre 2020

À tout autre moment, oui. Après que sa femme lui ait montré (leurs) couleurs, c’est juste un contrôle des dégâts. – bettie hilliker (@bhilliker) 27 novembre 2020

“Après ce que sa femme a dit? Je n’accepterais pas ça. C’est une complaisance légitime”, a théorisé une personne à Thanksgiving. Beaucoup ont exprimé leur enthousiasme après avoir vu Stafford s’agenouiller tandis que d’autres ont proclamé qu’ils continueraient à boycotter la NFL. Certaines personnes, cependant, ont juste dit que le QB Lions essayait seulement de «compenser» les commentaires de sa femme.

prevnext

Ce sera probablement le point culminant du football de Thanksgiving compte tenu de la façon dont nous avons décidé de faire jouer certaines des pires équipes aujourd’hui et d’annuler les bonnes équipes lmao – idk_hyper (@ brianattack21) 26 novembre 2020

Il prend probablement le genou de son entraîneur-chef qui devrait être renvoyé après cette perte pathétique. Les Ford tiendront-ils leur promesse de la saison dernière et se débarrasseront-ils de Quinn n Patricia? Ils sont en laisse la plus longue et courte de l’histoire. – Bob Lyons (@Bob_Lyons) 26 novembre 2020

Au milieu des débats constants sur Stafford et l’hymne national, il y avait des gens qui faisaient des blagues sur toute la situation et son lien avec le match de football. Ils ont exprimé l’opinion que les Lions n’auraient pas beaucoup de temps forts de la journée à part Stafford à genoux.

prev