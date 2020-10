Mauricio Ochmann répond aux déclarations d’Eugenio Derbez | Instagram

Après les déclarations récentes et controversées de l’acteur Eugenio Derbez, l’acteur Mauricio Ochmann, ancien partenaire de l’actrice, Aislinn Derbez, répond à son célèbre beau-père, après avoir laissé entendre que ce n’était pas sa fille qui avait demandé le divorce.

C’est dans une interview passée que l’acteur et producteur Eugenio Derbez a été conduit où il a révélé des détails qui ont attiré l’attention sur la famille Derbez.

Apparemment, l’actuel protagoniste de “Aujourd’hui je vous commande”, une nouvelle production Netflix n’était pas au courant des déclarations récemment faites par son beau-père, Eugenio Derbez, mais une récente interview dans une émission bien connue Mauricio Ochmann a répondu à l’acteur.

Je ne sais pas ce que (Eugenio Derbez) a dit, mais bon, les relations sont parfois cycliques, elles mutent, elles se transforment. La vérité est que je parle à Ais tous les jours, nous avons une très belle relation, nous avons su être une équipe et une très bonne équipe ».

Ceci, dans l’une des récentes apparitions d’Ochmann dans “Despierta América” ​​où il a abordé les détails de son travail le plus récent pour Netflix, un film dans lequel il a joué aux côtés d’Esmeralda Pimentel, “Là je vous commande”, une opportunité dont la production du programme a profité pour demander votre opinion sur les commentaires de votre ex-beau-père.

D’après ce qu’Eugenio Derbez a révélé pour l’émission “Suelta la sopa”, c’est que “Ochmann a choisi de mettre fin au mariage avec sa fille Aislinn derbez«Il fait même remarquer que ce n’était pas dans les plans d’Aislinn.

Elle ne voulait pas mettre fin à la relation, ce n’est pas elle qui a pris la décision », a déclaré l’acteur, qui n’a fait que confirmer ce qui s’était passé il y a des mois, car c’est Ochmann qui a demandé le divorce aux États-Unis.

Il faut se rappeler qu’il y a plusieurs mois, le couple a provoqué des remous et des réactions sans fin après avoir fait savoir qu’ils allaient faire une pause dans leur relation de mari et femme afin de renforcer leur amitié et ainsi pouvoir résoudre certains problèmes entre eux. .

Surtout, Aislinn et Mauricio ont réitéré qu’ils avaient un profond respect pour le sentiment qui les unissait en plus de l’amour pour leur fille, Kailani, pour qui ils chercheraient à être de meilleures personnes et surtout une famille toujours unie.

Cependant, avec les jours où des spéculations et des commentaires surgiraient, nombre de ses fans se sont rangés du côté de l’un des deux puisque la nouvelle n’a cessé de surprendre beaucoup de fidèles adeptes de chacun de ses pas sur les réseaux sociaux.

De son côté, Eugenio Derbez a déclaré qu’une partie de ses conflits aurait pu être réaffirmée lors de l’enregistrement de l’émission de télé-réalité “Voyager avec le Derbez“même qui aurait mis en évidence certains des problèmes et des différences entre le couple.

De même, l’acteur, producteur et homme d’affaires Eugenio Derbez qui entretient une excellente relation de proximité avec ses enfants, notamment avec Aislinn, a révélé certaines des conversations qu’il a eues sur le sujet.

Le célèbre comédien a révélé aux médias qu’à un moment donné, il avait interrogé sa fille pour savoir si le fait d’avoir réalisé la série ou non aurait changé la situation dans laquelle leur mariage avait abouti.

Comme décrit, Derbez, Aislinn, aurait nié que l’émission enregistrée au Maroc était responsable de leur séparation, mais aurait peut-être précipité une situation qui se produirait des années plus tard.

Maintenant, Eugenio Derbez a indiqué qu’il pouvait voir un changement notable dans l’attitude de sa fille, qui pour le moment est plus heureuse, souligne-t-il,

D’autre part, Aislinn et Ochmann ont montré qu’ils ont su trouver un équilibre pour pouvoir mener à bien l’une de leurs tâches principales, leur fille Kailani.

L’acteur Mauricio Ochmann, qui a toujours été présent dans la vie de ses deux filles, Lorenza, son premier-né et Kailani reflète son amour pour elles comme il le fait dans son dernier emploi où un homme cherche à réaliser son rêve d’avoir un bébé ce qui le rend de la manière la plus inattendue.

Dans une récente interview, le même acteur aurait commenté que devenir père est l’un des rêves qui l’a toujours accompagné, en grande partie à cause de sa propre histoire, mais c’est quelque chose qu’il dit “était dans son ADN”.

De la même manière, il a commenté qu’il cherche toujours un moyen de pouvoir vivre plus avec ses deux filles.

Avec un agenda en main et en m’organisant, je partage très bien mon temps et donne à chacun son temps et quand je peux les mettre ensemble, je les mets ensemble, car la différence d’âge est très grande, ils ont 14 ans; mais quand je peux les assembler, je les mets ensemble, et c’est formidable ».

C’est dans l’interview du programme de divertissement où l’acteur a été un peu interrogé sur divers sujets et où il a également approfondi sa relation avec ses filles.

De même, elle souligne qu’elle aime le temps qu’elle donne à chacun car elle entretient une excellente relation avec les deux et aime chacun avec sa personnalité différente et son cœur immense.

De la même manière, il a commenté que la présence de la pandémie l’a aliéné un peu de sa fille Lorenza, puisque pendant plusieurs mois ils n’ont pas pu se rencontrer, bien que d’un autre côté, ils avaient le grand allié de la technologie pour communiquer mais à l’époque ils pouvaient revenir rencontrer était quelque chose d’indescriptible.