L’acteur et ex-mari d’Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann, a fait une série de déclarations qui en ont surpris beaucoup, comme il l’avait apparemment problèmes avec la consommation de substances interdites.

Mauricio Ochmann a parlé de ce moment difficile de sa vie et a assuré que c’était la naissance de sa première fille qui l’avait fait avancer et abandonner ce moment.

L’acteur a toujours essayé de garder sa vie assez privée, cependant, il a finalement réussi à ouvrir son cœur en parlant des moments les plus difficiles qu’il a vécus tout au long de sa vie.

Et c’est lors d’une interview pour l’émission virtuelle “ El break de las 7 ”, où l’acteur a révélé une scène compliquée que très peu de gens connaissent, car il est tombé sous le coup addiction3s du alcool et autres substances.

Après son divorce avec la fille d’Eugenio Derbez, beaucoup de gens ont pensé que c’était l’une des expériences qui l’avait le plus marqué, mais malgré le fait que si la fin de son mariage lui faisait assez mal, ce n’était pas le plus compliqué qui a vécu.

C’est ainsi que Mauricio a été interrogé sur ce qui avait été le pire moment de sa vie et l’acteur n’a pas hésité à répondre:

La dépendance à l’alcool et aux drogues m’a conduit à mon état le plus critique ».

C’est durant sa jeunesse que le célèbre acteur a abusé de substances, ceci à la suite de mauvaises décisions et entreprises pendant cette étape et a également révélé que cette période de sa vie ne le rendait pas fier et assuré qu’il a réussi à aller de l’avant grâce à un travail autocritique dans le qui s’est rendu compte qu’il se détruisait.

De plus, il a reconnu qu’il y avait quelque chose de vraiment important qui lui a fait reconsidérer et vouloir se réhabiliter, la naissance de sa première fille.

Ochmann a admis que dans sa jeunesse, il a abusé de ces substances, grâce à de mauvaises décisions qu’il a prises et de mauvais amis.

Demander de l’aide a été la décision la plus importante de ma vie », a-t-il déclaré.

De même, il a également souligné qu’il devait prendre plusieurs mesures extrêmes, telles que rester à l’écart des fêtes et éviter à tout prix les mauvais amis, alors il a fait quelque chose de radical mais lui a sauvé la vie.

J’ai jeté mon téléphone à la poubelle, c’était une table rase », dit-il.

Et c’est à partir de là que l’Ochmann a commencé un processus d’apprentissage, avec de nouvelles habitudes, de nouvelles amitiés et une nouvelle vie.

D’un autre côté, à propos de son stade de père, Mauricio a révélé qu’il n’avait pas toujours été la meilleure version du père qu’il voulait, car lorsque sa première fille est née, il était encore très jeune et la paternité était une surprise totale.

J’avais 26 ans, j’étais toujours comme dans d’autres rôles et je devais beaucoup travailler sur moi-même, apprendre et grandir dans certains domaines de ma vie; et c’est quelque chose que je suis très reconnaissant à ma fille ».

Bien sûr, c’était une situation complètement différente de ce qu’il vit maintenant avec Kailani, la fille qu’il avait avec son ex-femme Aislinn Derbez.

Mon bébé m’a déjà attrapé plus bronzé, plus mature et plus fatigué (rires). Elle est très coincée, tout d’un coup tu as envie de jouer et de faire du skate et de le faire courir ici, et si je dis attendez-moi, je n’ai pas 20 ans ».

Cependant, malgré tout ce qui s’est passé tout au long de sa vie, les bonnes et les mauvaises choses, j’avoue être vraiment reconnaissant envers la vie, car à la fin cela lui a permis d’être l’homme et le père qu’il est aujourd’hui dans la journée, quelque chose dont elle est vraiment fière.

Mauricio Ochmann dès son plus jeune âge a montré son intérêt pour le théâtre en participant à diverses activités et emplois locaux, mais à 16 ans, il a eu sa première opportunité professionnelle dans l’émission de télévision “La otra cosa de Héctor Suárez”.

Après des études dans la ville de Los Angeles, il a obtenu un petit rôle dans le film “Message in a Bottle”, avec des acteurs comme Kevin Costner et Robin Wright.

Après ses premiers emplois, il retourne au Mexique où l’acteur et producteur Humberto Zurita et son épouse Christian Bach lui donnent l’opportunité de jouer dans leur première telenovela avec Bárbara Mori, intitulée “Azul tequila”, créée en 1998.

