Cela dit, étant donné la forme actuelle de Manchester United, il est difficile de savoir où serait un endroit sûr où se tourner après la malheureuse défaite de mercredi contre Istanbul Basaksehir en Ligue des champions.

United a «précédent» à Everton. C’est là que David Moyes a pris en charge son dernier match, à la suite d’une défaite 2-0 qui a incité les Glazers à retirer le «Chosen One» après seulement neuf mois.

Solskjaer, lui-même, a été humilié par une défaite 4-0 peu de temps après avoir reçu le poste de manager de façon permanente en avril de l’année dernière.

Un début de saison alarmant – perdant déjà quatre fois dans toutes les compétitions et languissant 15e en Premier League – a jeté un nouveau doute sur son avenir et sur la durée de survie de cette dernière crise.

Mais alors que le Norvégien doit assumer une part importante du blâme pour la forme lamentable de United ce mandat, la question doit de plus en plus être posée de savoir si quelqu’un serait capable de s’épanouir dans un club qui continue de tirer le tapis de ses dirigeants.

On a beaucoup parlé du 100e match de Solskjaer aux commandes le week-end dernier – qui s’est soldé par une défaite contre Arsenal.

C’était aussi un siècle de matchs depuis que Jose Mourinho a été limogé après avoir livré deux trophées majeurs et terminé deuxième.

Ce sont encore les toutes premières étapes de la campagne, mais il y a un sens de l’histoire qui se répète à Old Trafford. Personne ne pense sérieusement que United sera impliqué dans un combat pour la survie – mais un défi pour le titre semble déjà hors de question, la qualification en Ligue des champions étant également sérieusement mise en doute.

Tout cela après que Solskjaer ait livré sa deuxième position la plus élevée après Sir Alex Ferguson, avec la troisième place la saison dernière.

Le jury reste à savoir s’il est vraiment l’homme pour obtenir leur prochain titre et renverser Jurgen Klopp ou Pep Guardiola. Mais il en a fait assez lors de sa première saison complète en charge pour avoir une vraie chance.

C’est là qu’Ed Woodward et les Glazers l’ont si mal laissé tomber – tout comme ils avaient Mourinho avant lui.

Louis van Gaal et Moyes auraient leurs propres plaintes sur le soutien qu’ils ont reçu de propriétaires qui n’ont pas encore convaincu les supporters de la gravité de leur retour au sommet du football européen.

Mourinho s’est vu refuser le défenseur central qu’il recherchait si désespérément après avoir terminé deuxième à Manchester City en 2018. Il a été bloqué à deux reprises dans ses tentatives de résoudre le problème de longue date de United sur la droite d’attaque en ciblant Ivan Perisic.

Maintenant, il ne pouvait pas entièrement blâmer cela sur une série de sept victoires en championnat en 17 matchs avant d’être limogé en décembre – mais il avait toutes les raisons de blâmer la hiérarchie de United pour avoir détruit l’élan qu’il avait construit en deux ans au club.

Il en va de même pour Solskjaer, qui a supplié Woodward de donner les signatures pour faire de United de véritables challengers pour le titre après avoir satisfait à toutes les exigences fixées par la hiérarchie du club.

Il voulait que Jadon Sancho donne une nouvelle dimension à son attaque.

Il a eu un attaquant de 33 ans, qui n’avait pas joué depuis six mois, et deux ailiers adolescents non éprouvés – un qui ne sera disponible qu’en janvier.

Facundo Pellistri et Amad Traoré peuvent s’avérer être des superstars du futur, mais ce n’était pas ce dont Solskjaer avait besoin pour amener United au niveau supérieur.

Edinson Cavani pourrait s’avérer un ajout judicieux, mais la décision de signer le vétéran uruguayen le jour de la date limite raconte une histoire de désespoir et de manque de planification.

Si Solskjaer et United le voulaient vraiment, ils auraient pu le faire franchir les portes bien avant.

Tout comme Chelsea l’a fait avec son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain Thiago Silva, qui à 36 ans a eu un effet transformateur sur la défense de Frank Lampard.

Les comparaisons avec Solskjaer et Lampard sont justes.

United et Chelsea ont terminé à égalité de points la saison dernière, avec deux légendes du club chargées de voir si elles pouvaient reproduire leur succès de jeu en tant que managers.

Les deux pourraient se considérer chanceux de décrocher des emplois beaucoup plus importants que leur CV ne le justifie – mais tous deux justifiaient la confiance qui leur était accordée en obtenant une qualification en Ligue des champions dans des circonstances difficiles.

Lampard a été récompensé par Roman Abramovich avec une campagne de recrutement comme nulle part ailleurs en Europe – dépensant plus de 220 millions de livres sterling pour Kai Havertz, Timo Werner et Hakim Ziyech.

Avec cela vient la pression, et les réalisations de Lampard sur le terrain compteront peu si le célèbre Abramovich ne voit pas un retour sur son investissement. Mais le manager de Chelsea ne pourra pas dire qu’il n’a pas eu de chance.

Solskjaer, quant à lui, prend un coup de pied à chaque défaite molle. Preuve positive qu’il n’a jamais été à la hauteur, disent ses détracteurs.

Ses lettres de créance pourraient bien faire l’objet d’un débat – et ce devrait être une source personnelle d’embarras que United puisse concéder un but de la nature de l’ouverture de Demba Ba mercredi soir. Mais il est difficile d’imaginer ce qu’il aurait pu faire de plus pour mériter un soutien adéquat dans sa deuxième fenêtre d’été.

Qu’il s’agisse d’expédier des flops coûteux dont il a hérité, de fournir une voie d’accès aux joueurs de l’académie et de développer des talents qui avaient flatté de tromper sous ses prédécesseurs – il a entièrement répondu au mandat. Le tout en même temps que le classement des quatre premiers.

Mais tout comme Mourinho avant lui, il a heurté un mur de briques en essayant de signer les joueurs capables de passer à l’étape suivante.

Et comme Mourinho, cela pourrait bien lui coûter son travail.