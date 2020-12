Le six fois vainqueur de la Serie A est depuis longtemps lié à un déménagement en Angleterre, notamment à Manchester United et à Arsenal ces dernières années, étant sans club depuis son départ de la Juventus en 2019.

Allegri a maintenant révélé qu’il améliorait ses compétences en anglais et cherchait un nouveau défi dans une ligue “plus sophistiquée et plus tactique” qu’auparavant.

“J’aimerais faire l’expérience de la Premier League”, a déclaré Allegri. “En Italie, j’étais à Milan quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, j’espère (travailler à nouveau) en Italie, mais c’est difficile, ou en Angleterre.”

“Le football anglais s’améliore maintenant car il y a beaucoup d’entraîneurs étrangers.

“L’Angleterre est désormais plus sophistiquée et plus tactique, mais respecte également la tradition du football anglais. C’est un bon équilibre entre l’esprit du football anglais et la nouvelle qualité et la nouvelle approche tactique des nouveaux entraîneurs.”

Allegri a déclaré que Liverpool et le Bayern Munich étaient les deux meilleures équipes d’Europe à l’heure actuelle et qu’il était un grand admirateur du travail de l’entraîneur Jurgen Klopp à Anfield.

“Klopp fait un excellent travail parce que Liverpool a le bon équilibre”, a déclaré Allegri. “Chaque année, ils améliorent l’équipe. Liverpool a des joueurs très rapides, techniques, physiquement plus forts et qui ont du caractère.”

