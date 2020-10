Max Ehrich accuse Demi Lovato de manipulations et de harcèlement | Réforme

La interruption Demi Lovato et Max Ehrich ont été l’un des plus controversé Ces derniers mois et malgré le fait que cela se soit produit il y a plusieurs semaines, cela continue d’être le plus discuté, puisque chacun a sa version des événements.

Et maintenant, Max Ehrich assure que Demi Lovato avait tout préparé pour lui briser le cœur et lancer un chanson à propos de leur rupture, ce que de nombreux artistes ont fait pour leurs relations.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était en mars dernier de cette année que Demi et Max ont commencé leur belle histoire d’amour, en juillet, ils se sont fiancés, et même si beaucoup étaient ravis que ce beau couple ait son «bonheur pour toujours», ce n’était pas comme ça et rien n’était comme on le pensait.

Ce qui semblait être un conte de fées a fini par être cauchemar Eh bien, en annonçant la fin de leur engagement et de leur relation, toutes leurs différences ont commencé à apparaître au grand jour.

Apparemment, la famille de Demi n’a pas du tout approuvé sa relation avec Max et la chanteuse ne faisait pas confiance à l’amour sincère de son fiancé, et pour couronner le tout, l’acteur a avoué sur ses réseaux sociaux qu’il avait appris la fin de leur relation par le presse et sur les réseaux sociaux.

Après plusieurs jours, l’acteur accuse son ancien partenaire de l’avoir utilisé pour gagner en notoriété et faire connaître sa carrière en lui brisant le cœur pour sortir sa nouvelle chanson “Still Have Me”.

C’est la chose la plus folle. C’est l’expérience la plus étrange que j’espère que personne n’a jamais à vivre. Parce que personne ne mérite de ressentir cela », a-t-il déclaré lors d’une émission en direct.

“C’est fou. Un coup de presse calculé, mais mon équipe va me détester pour avoir dit quoi que ce soit. Si vous allez prêcher sur la lutte contre l’intimidation, pourquoi autorisez-vous quelqu’un que vous aimez à être intimidé par vos fans? Pourquoi? Dites la vérité. “

Il convient de mentionner qu’au début, il a assuré qu’il ne voulait que le meilleur pour Demi, même si cela signifiait qu’il l’avait séparée de sa vie, mais apparemment maintenant les choses ont changé.

J’étais amoureux. Le monde entier devrait le savoir. Je pensais avoir trouvé le vrai amour, maintenant j’ai découvert que j’étais utilisé Mais j’espère que la chanson est numéro un, parce que tu sais quoi, si c’est ce que quelqu’un veut dans le monde matériel, c’est parti, tu l’as. “

J’espère que cela vous rend heureux. Prendre plaisir. Vous venez de perdre quelqu’un qui vous aimait totalement, complètement, infiniment. “

Le single dont parle Max vient de sortir et que Demi Lovato le présentera en live le 15 octobre au gala des Billboard Music Awards, pour laisser entendre que c’est elle qui tente de gagner en notoriété en l’exploitant. vie privée.

Jusqu’à présent, Demi est restée silencieuse en marge de ce single qui résumerait comment elle essaie de se retrouver après sa dernière déception sentimentale.

Malheureusement, Demi Lovato n’a pas eu de chance dans ses amours car elles se sont toutes révélées vraiment toxiques.

Et quand on pensait que finalement la chanteuse semblait avoir trouvé le bonheur chez quelqu’un qui comprend ce qui s’était passé, tout semblait être complètement différent malheureusement, maintenant les millions de fans de Demi sont plus que préoccupés par son état de santé mentale. qui pour l’instant reste en marge.

En ce moment, la chanteuse profite de ses nouveaux projets, ses amis et sa famille, qui sont son soutien dans ces moments difficiles.

