Max Ehrich a-t-il déjà un nouvel amour? Quelques semaines à peine après l’annonce de la séparation de lui et de son ex-fiancé Demi Lovato, et quelques mois seulement après leurs fiançailles, des rumeurs circulent selon lesquelles l’ancien acteur de The Young and the Restless a déclenché une romance avec Sonika Vaid, ancienne d’American Idol.

La spéculation a été suscitée après qu’Ehrich s’est rendu mardi sur Instagram pour partager une photo de lui-même et de Vaid. Publiée sans légende, la photo montrait les deux marchant dans la rue. Ehrich a également désactivé les commentaires sur la publication, bien que les fans après son drame de rupture aient rapidement commencé la discussion sur Twitter. Pour sa part, Vaid n’a partagé aucune publication sur les réseaux sociaux avec Ehrich ni ne l’a taguée.

L’ancien d’American Idol, âgé de 25 ans, avait participé à la saison 15 du concours de chant et avait terminé à la cinquième place. En parlant à E! News, Vaid a minimisé leur relation, expliquant qu’ils se sont rencontrés “récemment au dîner avec des amis communs”. Elle a dit que le dîner “était une soirée amusante et nous avons tous pu passer du temps ensemble et nous rendre au studio”. Vaid a ajouté: “Nous venons de traîner depuis et de nous amuser.”

Bien qu’Ehrich n’ait pas encore offert de commentaire public sur la sortie au milieu de la spéculation, il n’a pas hésité à laisser sa rupture se dérouler dans la sphère publique, avec d’innombrables manchettes dans les jours qui ont suivi PEOPLE, citant une source proche du ancien couple, a confirmé la scission. Bien que cette source ait allégué que Lovato et Ehrich avaient “décidé de se séparer pour se concentrer sur leurs carrières respectives”, Ehrich, s’adressant plus tard aux médias sociaux, a nié cela, alléguant qu’il avait appris la scission non pas de son ex, mais plutôt de tabloïds alors “au milieu du tournage d’un film biographique sur un pasteur dans une église chrétienne.” Un initié a nié ces affirmations, bien qu’Ehrich les ait doublées, faisant également un certain nombre d’autres accusations, y compris des allégations selon lesquelles il a été “intimidé” par les fans de Lovato.

Pendant le week-end, Ehrich semblait être tout sauf sur la relation. Dans une vidéo partagée par TMZ, il a été aperçu en train de pleurer sur la plage même où il s’était mis à genoux et avait proposé au chanteur “I’m Not Sorry” en juillet. Lovato et Ehrich ont commencé à se fréquenter en mars et avaient annoncé leurs fiançailles fin juillet. Dans un post supprimé depuis, Lovato avait déclaré qu’Ehrich lui avait donné envie «d’être la meilleure version» d’elle-même. La nouvelle de la séparation de l’ancien couple a débuté fin septembre.