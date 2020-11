T

Max George de Wanted est devenu la dernière célébrité à être exclue de Strictly Come Dancing.

George a interprété sa douceur américaine sur It Had To Be You de Harry Connick Jr mais n’a pas réussi à impressionner les juges.

La pin-up du boyband a donné tout le crédit à son partenaire de danse en disant qu’il aimait son temps dans l’émission. Il a dit: «Tout dépend de Dianne, elle a été littéralement incroyable.

«Pour moi, passer 90 secondes de danse pendant quatre semaines maintenant est un honneur pour elle, elle est tout simplement incroyable.

Max George a été éliminé par Maisie Smith dans la danse au large

Il a déclaré que ses camarades concurrents étaient «le groupe de personnes le plus gentil de tous les temps», ajoutant: «Je vous aime tous.»

Le danseur professionnel Buswell a déclaré que George avait «fait un travail absolument incroyable» pour mettre ses nerfs derrière lui et se produire chaque semaine.

«Il a fait quatre danses incroyables et je sais à quel point vous êtes nerveux, mais vous venez ici chaque semaine.

«Je sais que vous dites toujours que vous voulez me rendre fier et oh mon Dieu, vous m’avez fait plus que fier – tellement bien fait.

La paire a été éliminée après que les juges Craig Revel Horwood et Anton Du Beke aient choisi de sauver la star d’EastEnders Smith et sa partenaire Gorka Marquez, qui ont interprété un cha cha cha pour Girls Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper.

Gorka Marquez et Maisie Smith lors du défilé du programme de samedi dans le concours de danse BBC1

Revel Horwood a déclaré: «Les deux couples étaient plus concentrés et les deux couples ont pris les notes que nous leur avions données et ont montré une amélioration.»

Du Beke a ajouté: «Eh bien, je dois dire que c’est si proche.

«Ils étaient tous les deux impeccables à travers cette danse. C’était littéralement le plus petit timing.

La juge en chef Shirley Ballas a révélé qu’elle aurait choisi de sauver George.

George et Buswell étaient deuxièmes à partir du bas après l’émission en direct de samedi après avoir marqué 20 points.

Bill Bailey a reçu un 10 pour sa danse avec Oti Mabuse

Après leur performance de samedi, Revel Horwood s’est dit «déçu» de leur effort, ajoutant: «Vous manquez de sens du style, en fait, ou du flair, dont cette danse particulière a besoin.

«Tes bras sont extrêmement aléatoires, tes mains sont comme des spatules au bout d’eux, chérie.

“Pourquoi quelqu’un part-il demain si Nicola et Katya doivent partir ??” a déclaré un fan triste sur Twitter.

Après l’émission en direct de samedi, George s’est excusé d’avoir utilisé le putain de mot jurant pour célébrer après sa performance, disant qu’il s’était «perdu dans l’instant».

Il a dit: “C’était juste dans le moment et je m’excuse pour cela. J’espère que je n’ai offensé personne et j’espère que la danse n’a offensé personne non plus.”

George suivait les traces de son ancien coéquipier Jay McGuiness en apparaissant sur le programme.

The Wanted a pris une pause permanente en 2014.

Cependant, sa co-star de The Wanted a eu plus de succès dans l’émission en 2015 après avoir remporté le concours avec sa partenaire professionnelle Aliona Vilani.

L’épisode de samedi de Strictly a été le programme le plus regardé sur toutes les chaînes, avec une audience moyenne de 10,7 millions de téléspectateurs et une part d’audience de 49,3%.

Il s’agissait d’une légère augmentation par rapport à la moyenne de 9,5 millions de téléspectateurs de la semaine dernière.

Les fans mécontents avaient appelé à l’annulation de l’élimination après que Katya ait été testée positive pour Covid cette semaine, ce qui signifie qu’elle ne peut pas continuer Strictement en raison de ses protocoles de sécurité stricts.

