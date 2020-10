Un cinquième projet de loi sur la relance du coronavirus reste probablement loin après que la majorité au Sénat Leady Mitch McConnell a écarté la perspective d’un projet de loi totalisant au moins 1,8 billion de dollars. Ses remarques, adressées aux journalistes de son État d’origine, le Kentucky, mettent en valeur les divisions entre Trump et les républicains du Sénat et marquent une rupture avec la Maison Blanche sur les mesures de relance.

S’exprimant jeudi, alors que les discussions entre le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se poursuivaient, McConnell, s’est interrogé sur la perspective d’un accord totalisant entre 1,8 billion de dollars et 2,2 billions de dollars, a déclaré aux journalistes: “Je ne pense pas.” Selon The Hill, alors que McConnell a reconnu que «c’est là que l’administration est prête à aller», il a déclaré que ses «membres pensent qu’un demi-billion de dollars, hautement ciblé, est la meilleure voie à suivre».

Ses remarques sont intervenues juste après que Trump, plus tôt jeudi, ait déclaré qu’il était “absolument” disposé à aller plus haut que son offre actuelle de 1,8 billion de dollars, que Pelosi avait qualifiée de “manifestement insuffisante”. S’exprimant lors d’un entretien téléphonique sur Fox Business, il a déclaré: “Je paierais plus. J’irais plus haut. Allez gros ou rentrez chez vous, je l’ai dit hier. Allez gros ou rentrez chez vous.” Peu de temps après, Mnuchin a indiqué qu’il céderait du terrain au milieu des négociations, déclarant que «lorsque je parlerai à Pelosi aujourd’hui, je vais lui dire que nous n’allons pas laisser la question des tests nous barrer la route. fondamentalement d’accord avec leur langue de test sous réserve de quelques problèmes mineurs. “

S’exprimant jeudi, McConnell a reconnu qu’il y avait des négociations en cours entre Pelosi et Mnuchin et la Maison Blanche au sujet de la fourchette de prix plus élevée, bien qu’il ait dit, “ce n’est pas ce que je vais mettre sur le sol.” Au lieu de cela, McConnell a annoncé mardi que le Sénat voterait sur une nouvelle proposition, qui est beaucoup plus mince que celle actuellement en discussion.

Décrite comme un projet de loi «ciblé» sur la relance du coronavirus, la nouvelle proposition aurait un prix de seulement 500 milliards de dollars, soit 500 milliards de dollars de moins que l’offre initiale du GOP, la HEALS Act, en juillet, mais égal à celui d’un deuxième projet de loi. cela a été proposé plus tard. Les républicains ont depuis longtemps exprimé le désir de maintenir le prochain paquet de secours à moins de 1 billion de dollars, un prix qui, selon les démocrates, ne résout pas correctement la crise actuelle.

En plus de plus de financement pour le programme de protection des chèques de paie (PPP), qui, selon McConnell, est une “économie d’emploi”, la nouvelle proposition inclurait de l’argent pour les écoles, une augmentation de l’assurance chômage et des protections en matière de responsabilité pour les entreprises. McConnell a affirmé que la proposition appelle à une deuxième série de contrôles de relance «pour ceux qui ont été les plus durement touchés», bien qu’il ne soit pas clair si les conditions d’éligibilité seront similaires à celles de la loi CARES. Le Sénat devrait voter sur cette proposition à son retour au Capitole le lundi 19 octobre.