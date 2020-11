McDonald’s lance la figurine spéciale Travis Scott Ça vaut une fortune! | AP

Figure de Travis Scott ft. McDonalds Il a commencé à être revendu avec une somme d’argent millionnaire que vous ne pouvez sûrement pas imaginer, j’ai fait cette collaboration qui a eu lieu il y a quelques mois a généré beaucoup de controverse.

StockX revend la figurine “La Flame” à la grande chaîne de restauration rapide et elle se vend 55 000 $, un prix qui a été fixé par un vendeur qui a le chiffre, et nous ne savons vraiment pas combien de temps ce prix prend. , mais au moins aujourd’hui, c’est le coût de l’avoir.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est le 25 septembre que le fast-food a annoncé via Twitter que 5 personnes chanceuses gagneraient le figurine.

Cette collaboration a été lancée le 8 septembre et comprenait un aliment spécial et des vêtements, a considérablement augmenté les ventes après le virus et n’était plus disponible à l’achat à partir du 6 octobre.

D’un autre côté, un représentant de Travis a souligné qu’il avait également donné l’une des figurines d’action super rares à un fan qui lutte contre le cancer et qui a récemment quitté l’hôpital.

La figurine montre le musicien tenant un plateau de McDonalds avec son repas Travis Scott, une offre de 6 $ qui comprend un quart de livre avec du fromage et du bacon, des frites barbecue moyennes et un Sprite.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le chiffre rare a été attribué à une poignée de chanceux grâce à des cadeaux et McDonald’s dit que les chiffres sont fabriqués à la main et numérotés.

Les fans ont déjà montré un appétit pour tout Travis et McDonald’s, car sa nourriture a été très populaire dans les magasins McDonald’s à travers le pays, certains magasins étant même à court d’ingrédients après son lancement.

En outre, Travis a également lancé une gamme de produits extrêmement populaire comprenant tout, des oreillers en forme de pépites de poulet aux t-shirts.

En fait, la folie a également commencé avec une explosion avec Travis harcelé par une grande foule lorsqu’il s’est présenté pour célébrer le lancement dans un McDonald’s de Downey, en Californie.

Jacques Berman Webster II, connu sous le nom de Travis Scott, a fréquenté l’Université du Texas à San Antonio avant d’abandonner ses études en deuxième année pour se consacrer pleinement à sa carrière musicale.

Après avoir abandonné ses études, Travis a immédiatement déménagé à New York pour tenter de commencer sa carrière musicale, et ses parents, frustrés qu’il ait abandonné l’école, ont cessé de l’aider financièrement.

Cependant, c’était jusqu’en 2012 quand Scott signé avec la maison de disques Epic Records et en novembre de la même année a conclu un accord avec la société GOOD MUSIC de Kanye West dans le cadre de la production.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il a commencé à sortir avec la star de la télévision et la femme d’affaires. Kylie Jenner en avril 2017 et ils ont même maintenant une fille ensemble, mais malheureusement, alors que tout semblait bien se passer, ils ont annoncé leur séparation en octobre 2019.

Malgré cela, au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles ils auraient pu se réconcilier, mais jusqu’à présent, rien n’a été confirmé par l’un ou l’autre.

En fait, il y a quelques semaines, Kylie Jenner a partagé une photo qui a choqué ses followers et certains médias car certains pensent que le couple s’est réconcilié.

Dans l’une des photographies Travis Scott Elle apparaît torse nu, tandis que Kylie Jenner porte un vêtement un peu inhabituel avec des transparences en bas, qui semble être une jupe, le vêtement qui est complètement transparent et un peu plissé.

