McDonald’s offre de la nourriture gratuite tous les jours jusqu’à la veille de Noël à compter du mardi. Il vous suffit de faire un achat minimum de 1 $ via l’application McDonald’s pour obtenir un article gratuit aimé par un personnage de vacances. Buddy the Elf adore les petits pains, vous pouvez donc les obtenir gratuitement le 20 décembre. Frank Costanza de Seinfeld aime vraiment les pâtisseries, vous pouvez donc obtenir gratuitement un beignet aux pommes, un petit pain à la cannelle ou un muffin aux myrtilles le 23 décembre de Festivus.

Le premier jour du programme est le mardi et les clients peuvent obtenir un double cheeseburger gratuit car la famille Vacation Griswold les adore. Scrooge peut utiliser un peu de caféine pour lui remonter le moral, vous pouvez donc obtenir un café glacé ou chaud gratuit le 21 décembre. 22. Le dernier jour de la promotion, le 24 décembre, vous pouvez obtenir gratuitement un paquet de deux ou trois paquets de biscuits aux pépites de chocolat en l’honneur de la friandise préférée du Père Noël. Vous n’avez pas besoin de faire un achat minimum pour obtenir les cookies gratuits la veille de Noël. Pour obtenir le gratuit

“Après une année comme 2020, je pense que nous pourrions tous utiliser un peu plus de joie cette saison”, a déclaré Morgan Flatley, directeur du marketing américain de McDonald’s dans un communiqué. “Quelle meilleure façon de célébrer et d’entrer dans l’esprit des fêtes qu’avec les plats favoris du menu McDonald’s gratuit pour tout le monde, y compris Rudolph, l’Abominable Snow Monster et oui, même Scrooge.”

La société a également décidé de se lancer dans la question brûlante du statut de “film de Noël” de Die Hard en incluant John McClane comme l’un des personnages. Le jour de McLane est le 17 décembre, lorsque les clients peuvent obtenir un McDouble gratuit. Malheureusement, vous devrez aller ailleurs pour vous procurer un gâteau qui ressemble à Nakatomi Plaza.

Il s’agit de la dernière tentative de McDonald’s pour augmenter l’utilisation de son application mobile. En septembre, le New York Post a rapporté que McDonald’s travaillait «tranquillement» sur un programme de fidélité, inspiré par le succès de sa promotion de repas avec le rappeur Travis Scott. La société “prévoit de lancer (enfin) un programme de fidélité et travaille sur des plans pour en tester un, qui pourrait être un déverrouillage mobile clé”, a lu une note du 18 septembre sur une réunion entre les dirigeants de Morgan Stanley et de McDonald’s.

Voici le calendrier complet des articles gratuits de McDonald’s:

14 décembre: The Griswolds, gratuit Double Cheeseburger 15 décembre: The Abominable Snowmonster, gratuit Big Mac 16 décembre: Grinch, gratuit Egg McMuffin 17 décembre: John McClane, gratuit McDouble 18 décembre: Rudolph, free medium Fry Dec. 19: Gizmo, McNuggets 6 pièces gratuits 20 décembre: Buddy the Elf, hotcakes gratuits 21 décembre: Scrooge, café chaud ou glacé gratuit de toute taille 22 décembre: Frosty the Snowman, gratuit de toute taille McFlurry 23 décembre: Frank Costanza et le reste d’entre nous, un article de boulangerie gratuit (beignet aux pommes, brioche à la cannelle, muffin aux bleuets) 24 décembre: Père Noël, biscuits aux pépites de chocolat gratuits en paquet de 2 ou 3 paquets (aucun achat minimum requis)