Le compte Twitter de McDonald’s a fait une blague ludique sur le McRib, ouvrant une boîte de vers. L’élément de menu préféré des fans n’a pas encore fait un retour majeur, alors les fans ont été déçus de voir les Golden Arches apporter le sandwich sans annoncer son retour. Il a été ramené pour la dernière fois dans tout le pays en octobre 2019 et n’apparaît plus qu’occasionnellement chez McDonald’s isolé. Les fans doivent utiliser McRibLocator.com pour trouver des rapports d’observations de McRib.

“C’est toujours” quand le McRib revient “et jamais” comment allez-vous la personne qui gère le compte McDonald’s “”, lit-on dans le tweet publié sur le compte Twitter de McDonald’s. Cela a inspiré des plaisanteries entre d’autres entités corporatives qui tentaient de se lancer dans la blague. “Je ne me suis jamais senti plus vu. Par exemple, je ne sais pas quand House of the Dragon sera en première”, a écrit l’équipe des médias sociaux de HBO. “Sans rapport: quand le McRib revient-il?” Cela a incité McDonald’s à répondre avec une lecture de mème, “Je ne sais rien, HBO” au lieu de “Vous ne savez rien, Jon Snow.”

Le McRib a fait des retours à l’échelle nationale en octobre 2018 et octobre 2019, mais McDonald’s n’a rien dit à son sujet en octobre 2020. Le sandwich, introduit pour la première fois en 1981, revient rarement à l’échelle nationale, ce qui en fait un sandwich très convoité. rareté pour les fans de McDonald. Bien sûr, tout cela fait partie du plan de McDonald’s. Tout comme Starbucks et Dunkin ‘utilisent le facteur de durée limitée pour les saveurs de Pumpkin Spice pour augmenter les ventes à l’automne, McDonald’s garde le McRib un article convoité afin que les fans se précipitent dès qu’il devient disponible.

Au cas où vous auriez besoin de rire aujourd’hui. Mais sérieusement, le McRib me manque https://t.co/LCd3vN3Mlz – Ben Kinne (@ben_kinneWTOP) 23 octobre 2020

Une personne a trouvé que la blague sur McRib était drôle, mais cela n’a pas facilité la tâche. “Je serais honoré d’être invité à quand le McRib reviendra”, a écrit une personne.

Hmmm …. a du sens pour moi lol pic.twitter.com/wpxlv9zycB – Bien à vous (@ BriiLaFlair3) 23 octobre 2020

“Je ne peux jamais arrêter de penser à la façon dont quelqu’un a dit que le McRib ne revient que lorsque le gouvernement veut que nous oublions qu’il a fait quelque chose de louche”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une personne a eu la réponse parfaite, écrivant: “Alors, il aurait dû être disponible pendant les 3-1 / 2 dernières années sans interruption.”

pic.twitter.com/H0ITT3DN9k – David Spooooooky Rockey (@hoss_buddy) 23 octobre 2020

Une personne a noté que les magasins à un dollar vendent quelque chose de très similaire au McRib, un «BBQ Rib Sandwich». Cependant, beaucoup n’étaient pas d’accord avec cet utilisateur de Twitter. Il n’y a tout simplement aucune substitution pour la vraie chose.

Un mcrib pourrait vous faire vous sentir mieux pic.twitter.com/ON7h9mjKAk – 🎄☃️🎄TastyTommy🎄☃️🎄 (@TastyTommy_) 23 octobre 2020

Une personne a noté qu’un sandwich McRib aiderait probablement le responsable des médias sociaux de McDonald’s qui se sent mal. Une autre personne a répondu sans ambages: “Désolé, j’aime VRAIMENT ce McRib.”

Je n’ai vraiment aucune compassion humaine pour la personne derrière le compte twiter de McDonald’s. Mais je me soucie assez profondément d’un McRib qui tourne. Donc assez avec les trucs délicats et le temps de commencer à parler – SmashyCrashy (@Smashy_Crashy) 23 octobre 2020

“Mais sérieusement, quand le McRib revient-il? J’ai besoin de viande pressée mécaniquement en forme de côte et saupoudrée de sauce barbecue pour savoir qu’il y a un dieu”, a écrit une personne. “J’espère que vous allez bien, personne qui gère le compte McDonald’s. Moi aussi, je remets en question la date de retour du McRib”, a ajouté un autre.

On dirait que vous passez une dure journée, responsable du compte de McDonald’s. Voici une photo qui, espérons-le, vous remontera le moral … Ce qui me rappelle:

Quand le McRib revient-il? … pic.twitter.com/KQRwd6TiT7 – Francis LaLonde (@ballpark_frank) 23 octobre 2020

Une personne a vraiment essayé d’encourager le responsable des médias sociaux de McDonald’s en partageant une photo d’un cerf. Une autre personne a dit qu’elle ne se souciait pas du McRib, elle voulait juste qu’ils “ramènent le papier collation!”

