McDonald’s prévoit de tester une nouvelle gamme d’aliments à base de plantes appelée McPlant, qui comprendra un hamburger sans viande. Dans un communiqué, le président international de McDonald’s, Ian Borden, a déclaré que le McPlant avait été créé «par McDonald’s et pour McDonald’s». Borden a également révélé que la gamme McPlant peut également inclure des substituts de poulet sans viande.

Selon CNBC, la chaîne de restauration rapide a déjà essayé un hamburger sans viande, appelé PLT, dans plusieurs restaurants de l’Ontario, au Canada, l’année dernière. Ces galettes ont été produites par Beyond Meat, mais McDonald’s n’a pas révélé si l’entreprise fournira les substituts de viande à base de plantes pour la nouvelle gamme McPlant. Notamment, ce ne sera pas la première incursion de McDonald dans le jeu des hamburgers sans viande. D’autres marchés, tels que les restaurants de la société basés en Allemagne, proposent des options de hamburgers végétariens. Ces galettes sont produites par Nestlé.

McDonald’s n’est pas la première chaîne de restauration rapide à introduire des hamburgers à base de plantes, car en 2019, Burger a également commencé à les tester, en utilisant des galettes fournies par la société Impossible Foods. The Impossible Whopper, comme il était étiqueté, est devenu un énorme succès, et est depuis devenu national. Chris Finazzo, président de Burger King North America, a parlé à CNN Business du nouvel ajout de menu et a déclaré que la société voulait simplement «donner à quelqu’un qui veut manger un hamburger tous les jours, mais ne veut pas nécessairement manger du bœuf tous les jours. , permission d’entrer dans les restaurants plus fréquemment. ” Il a ajouté: “Les hamburgers à base de plantes suscitent beaucoup d’intérêt”.

En 2020, Burger King a annoncé qu’il prendrait une autre nouvelle option de burger: les galettes Whopper à base de vaches nourries aux plantes. Le plan est de faire en sorte que les vaches mangent plus de citronnelle dans leur alimentation, afin de réduire la production de méthane causée par les animaux. Les hamburgers ont d’abord été testés à cinq endroits différents, à Los Angeles, en Californie; New York, État de New York; Miami, Floride; Austin, Texas et Portland, Oregon.

Fernando Machado, directeur marketing mondial de Restaurant Brands International, s’est entretenu avec Fox Business au sujet du «Beef Whopper à émissions de méthane réduites» et de son fonctionnement. «Nous rendons toutes nos découvertes publiques. [is] une approche open-source à un problème réel “, a déclaré Machado.” Si toute l’industrie, des agriculteurs, des fournisseurs de viande et d’autres marques se joignent à nous, nous pouvons augmenter l’échelle et contribuer collectivement à réduire les émissions de méthane qui affectent le changement climatique. “