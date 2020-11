McKayla Maroney, une ancienne gymnaste olympique, a annoncé à ses fans en janvier 2019 que son père, Mike Maroney, était décédé à l’âge de 59 ans. Elle a alors pris la décision d’emménager avec sa mère et ses frères et sœurs. plus proche d’eux, mais maintenant sa situation est en train de changer. Maroney a révélé qu’elle avait trouvé une nouvelle maison.

L’ancienne gymnaste a publié une photo samedi après-midi et a révélé qu’elle avait déménagé. Elle a dit que ses fans remarqueraient un “nouveau fond” dans ses prochains messages. Maroney a également expliqué qu’elle a été “assez stressée” ces derniers temps et qu’elle veut être productive avec ses pensées et ses émotions. Certains fans avaient apparemment remarqué le nouveau dosseret de fantaisie dans un article précédent sur le repêchage de la NBA, et Maroney a confirmé leurs soupçons avec sa mise à jour de la vie.

Maroney avait précédemment révélé de nouvelles informations sur la mort de son père en mars. Elle a posté plusieurs vidéos et discuté de la transition d’une athlète de niveau olympique à sa carrière musicale. Maroney a ensuite fourni des détails sur la mort de son père, qu’elle n’avait partagés avec personne auparavant. Elle a révélé qu’il avait essayé de se désintoxiquer dans un hôtel quand il est décédé.

“En bref, mon père, nous avons découvert qu’il était accro aux analgésiques”, a déclaré Maroney dans ses Stories. “Je ne savais pas ça. Il est allé dans un hôtel au hasard un jour et il a dit ‘Je vais arrêter.’ Et nous nous sommes dit “Quoi? Quoi?” Son meilleur ami l’a emmené, et il est mort en essayant de se désintoxiquer, d’arrêter de prendre des analgésiques. Il aurait pu simplement aller dans un centre de désintoxication et le faire correctement. Il ne l’a pas fait et il est décédé. “

Alors qu’elle est restée en quarantaine avec sa famille, Maroney a passé un temps considérable à travailler sur sa carrière musicale. Elle s’est associée à JIG LeFrost pour “Covid Lockdown”, qu’elle a révélé en avril avec des publications sur Instagram et Twitter. Maroney a déclaré qu’elle avait initialement écrit l’air comme une blague, mais s’est rapidement rendu compte que cela pouvait aider les autres pendant leur période d’auto-quarantaine. La chanson la faisait rire et elle espérait qu’elle ferait de même pour les autres. Les fans ont répondu en proclamant que la chanson était “feu”.

“nouvelle musique en bio. [to be honest] J’ai écrit covid lockdown comme une blague, mais chaque fois que je l’écoute, cela me fait rire, et je pense que nous pourrions tous rire maintenant … je vous aime les gars [so much]!! J’aurais aimé avoir des mots pour améliorer les choses. j’espère que la musique aide un peu », a écrit Maroney dans la légende de son post Instagram maintenant supprimé.