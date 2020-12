M

cLaren a reçu un coup de pouce financier majeur après l’annonce d’un accord d’investissement de 185 millions de livres sterling.

MSP Sports Capital, le groupe sportif basé aux États-Unis, prendra au départ une participation minoritaire significative de 15% dans l’équipe de Formule 1 la plus titrée de Grande-Bretagne, atteignant un maximum de 33% d’ici la fin de 2022.

La nouvelle arrive le jour où McLaren pourrait terminer troisième du classement des constructeurs lors de la finale de la saison à Abu Dhabi. Ce serait le meilleur résultat de l’équipe depuis que Lewis Hamilton est parti pour Mercedes à la fin de 2012.

L’investissement de MSP sur une période de deux ans valorise McLaren à 560 millions de livres sterling. McLaren continuera d’être basée à son siège social ultramoderne à Woking, tandis que la société holding de Bahreïn Mumtalakat restera l’actionnaire majoritaire.

Le groupe McLaren a subi une série de problèmes de trésorerie ces dernières années et a mis du personnel en congé après l’épidémie de pandémie de coronavirus. Le pilote britannique Lando Norris et son coéquipier Carlos Sainz ont également subi des réductions de salaire temporaires.

“Cet investissement représente un moment clé dans la progression de McLaren Racing”, a déclaré le PDG Zak Brown.

“MSP Sports Capital est avant tout un investisseur dans le sport. Ce nouvel investissement renforce notre plan visant à renvoyer McLaren à la course aux victoires et aux championnats en Formule 1 et IndyCar, et renforcera notre dynamique positive alors que nous continuons à nous concentrer sans relâche sur notre mission de revenir en haut du podium. ”

La saison prochaine, un plafond budgétaire sera introduit en Formule 1, où les équipes ne doivent pas dépenser plus de 145 millions de livres sterling (112 millions de livres sterling). Cela sera réduit à 140 millions (108 millions de livres sterling) en 2022 et à 135 millions (105 millions de livres sterling) en 2023.

Un plafond salarial des conducteurs est également à l’étude, ce qui signifie que les salaires des deux conducteurs au sein de la même équipe ne pourraient pas dépasser 22 millions de livres sterling par an à partir de 2023.