L’attente de plusieurs années est enfin terminée. Pour la première fois en près d’une décennie, McDonald’s ramène le célèbre McRib dans les menus du pays. Prêt à revenir aux menus pour une durée limitée à partir du mercredi 2 décembre, ce sera la première fois que le délicieux sandwich au porc figurera sur les menus à travers le pays depuis 2012.

Disponible pour un temps limité seulement dans tous ses 14 400 restaurants américains, le McRib est décrit comme «savoureux, acidulé, tendre et sans vergogne délicieux». Il se vante d’un porc désossé assaisonné recouvert d’une sauce barbecue acidulée et garni d’oignons effilochés et de cornichons acidulés. C’est facilement l’un des éléments de menu les plus célèbres de la chaîne, celui qui a des habitués de McRib et des «débutants» à travers le pays déclarant «Je l’aime» chaque fois qu’ils prennent une bouchée.

(Photo: McDonald’s)

«Le McRib est un élément de menu apprécié chez McDonald’s depuis sa création il y a près de 40 ans», a déclaré Linda VanGosen, vice-présidente de Menu Innovation, dans un communiqué de presse. «Il n’y a rien de tel que le goût du McRib. Pour nos clients, c’est devenu plus qu’un moment délicieux et impertinent… c’est une saison, et ça prend d’assaut Internet. C’est pourquoi cette année, nous sommes fiers de servir le McRib dans tout le pays pour que tout le monde puisse en profiter. “

Vendredi, la confirmation du retour du McRib dans tout le pays est intervenue une semaine seulement après que la chaîne de restauration rapide bien-aimée a envoyé les fans dans une frénésie et a suscité un petit retour de bâton, quand ils se sont moqués des harcèlements incessants des clients à propos du sandwich. Dans un tweet, McDonald’s a écrit: “C’est toujours” quand le McRib revient-il “et jamais” comment allez-vous la personne qui gère le compte McDonald’s “.”

Bien que les amateurs de McDonald’s en Allemagne aient la chance de se régaler du célèbre sandwich toute l’année, ceux des États-Unis ne sont pas aussi chanceux. Lancé pour la première fois sur les menus aux États-Unis en 1981, le McRib est venu et reparti, ne faisant qu’une brève réapparition annuelle au menu à certains endroits. Le sandwich est si populaire que l’application McRib Locator a même été créée et, selon un précédent rapport de l’Entrepreneur, trois tournées d’adieu pour le sandwich ont été organisées en 2005, 2006 et 2007. Le sandwich est revenu au menu national de 2010 à 2012, et en 2019, il a connu sa plus grande sortie lorsque McDonald’s l’a ramené à 10000 de ses 14000 restaurants américains pour une durée limitée.