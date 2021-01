Meagan Good fait ses débuts en tant que réalisatrice avec If Not Now, When?, Sorti vendredi. En plus de co-diriger le projet avec la co-star et amie de longue date Tamara Bass, Good a également produit et joue dans le film. Si pas maintenant quand? suit quatre femmes, jouées par Good, Bass, Mekia Cox et Meagan Holder, qui se réunissent 15 ans après le lycée en raison d’un événement grave dans l’une de leurs vies. En parlant à PopCulture.com du film, Good a non seulement parlé d’assumer des fonctions de production, de réalisation et d’acteur, mais elle a également parlé de l’importance de présenter des histoires complexes mettant en vedette des Noirs à l’écran.

“Nous [Good and Bass] a décidé de faire ce film parce que mon sentiment était comme quand j’étais adolescent, j’ai pu regarder des films comme Waiting to Exhale, ou Set It Off, ou The Women of Brewster Place, et des films qui étaient vraiment significatifs pour moi. Parce que grandir dans la région dans laquelle j’avais grandi, c’était une zone à prédominance blanche, et j’ai été confrontée à beaucoup d’intimidation et de racisme », a expliqué Good exclusivement à PopCulture.com, lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait attirée vers If Not Maintenant, quand?. Elle a poursuivi en disant que ces films l’ont aidée à voir «les femmes noires d’une manière que je ne les avais jamais vues auparavant», et, par conséquent, elle voulait s’assurer que si ce n’est pas maintenant, quand ? a laissé un impact similaire sur les téléspectateurs.

“Et ces films … ont vraiment brossé un tableau de ce qui était possible pour moi, et m’ont vraiment donné du pouvoir et ont juste fait quelque chose de vraiment puissant pour moi dans ma façon de voir le monde”, a-t-elle poursuivi. “Alors, quand j’ai lu ce scénario, j’ai pensé, voici une opportunité de faire ça pour cette génération. Parce que nous n’avons plus beaucoup de ces films. Et souvent quand vous avez affaire à des films qui ont un Le casting féminin noir, c’est plus de comédies et des choses différentes comme ça. Et les choses font totalement partie de notre culture, mais ce ne sont pas toujours des drames simples et honnêtes qui sont vraiment compliqués et des choses que toutes les femmes traitent, mais les personnages sont des femmes noires. “

Si ce n’est pas maintenant, quand?, Qui a été écrit par Bass, présente chacune des femmes, qui sont toutes noires, dans le film avec leur propre scénario unique. Comme Good a continué à l’expliquer, certaines de ces histoires n’ont pas été explorées exactement sur le film, en particulier en ce qui concerne les femmes noires. Pour ces mêmes raisons, le Shazam! l’acteur a été instantanément attiré par le projet.

“J’en suis tombé amoureux. Je voulais le faire, et nous avons décidé de le faire. Il nous a fallu quatre ans pour obtenir le financement. Et ce fut un travail total d’amour”, a déclaré Good. “Mais, je savais juste que c’était le genre de chose que je voulais mettre dans le monde. Et puis aussi juste les intrigues de chaque femme, j’avais l’impression que celles-ci ne sont pas explorées. Vous ne parlez pas de la femme qui ne peut pas avoir le bébé. Ne parlez pas de la femme qui est enceinte mais pas vraiment sûre qu’elle veut être mère du tout. Vous ne parlez pas de la femme qui a tout abandonné pour cette vie qu’elle pensait qu’elle voudrait a et puis elle n’a pas compris, et maintenant elle détermine à ce carrefour de sa vie qu’elle veut être égoïste, et elle veut les choses qu’elle a abandonnées. Vous ne parlez pas de la jeune mère, ou de la dépendance aux opioïdes, ou n’importe laquelle de ces choses. Donc pour moi, tout dans le film était vraiment, vraiment riche et une histoire que je voulais raconter et que je sentais nécessaire. “