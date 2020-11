Megan Fox et Brian Austin Green ont annoncé leur divorce en mai après 10 ans de mariage. Dimanche, Fox a attaqué son ex pour la façon dont elle prétend qu’il utilise leurs enfants pour attirer l’attention. Les deux ont trois enfants âgés de trois à huit ans.

Green a posté une photo sur son Instagram aux côtés de leur enfant de trois ans pour Halloween alors qu’il portait son costume d’une seule pièce. Dans les commentaires, Fox a décidé d’intervenir sur quelque chose qui ne lui convenait clairement pas: «Pourquoi Journey doit-il être sur cette photo?» Après avoir appelé son intention et ne pas avoir coupé leurs enfants de l’une de leurs photos, disant dans ses photos qu’elle ne faisait pas de publicité pour leurs enfants, Fox lui a dit qu’elle avait également passé un excellent Halloween avec eux mais qu’elle n’avait pas à publier à leur sujet. “Je sais que vous aimez vos enfants”, a poursuivi Fox. “Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour posture via Instagram.”

Cependant, l’actrice ne s’est pas arrêtée là. Fox a demandé à Green pourquoi il était devenu tellement «intoxiqué à nourrir le récit omniprésent» qu’elle était une mère absente. Les deux partagent la garde conjointe, un point que Fox a soulevé plus tard dans son commentaire. Elle a conclu son long commentaire en posant une question à l’acteur du 90210: «Pourquoi avez-vous besoin d’Internet pour vous rappeler ce qui devrait être inépuisablement évident dans la façon dont vos enfants vous aiment?» En appelant Green, il semble qu’il ait pris note du commentaire que son ex a laissé. Il a fini par supprimer le message et a ensuite partagé une deuxième photo d’Halloween, cette fois sans compter ses enfants. Celui-ci était exactement la même photo qui comprenait Journey, mais cette fois-ci, il a suivi les conseils de Fox et a coupé leur fils de l’image, “J’espère que vous avez tous passé un joyeux Halloween!”

Depuis l’annonce de leur séparation, les deux ont eu des démêlés occasionnels, Green jetant auparavant de l’ombre à Machine Gun Kelly dans l’un des messages Instagram de Fox. Bien qu’ils aient eu quelques difficultés sur la route depuis la fin de leur relation, Green a partagé sur le podcast Hollywood Raw en août que la coparentalité s’est plutôt bien déroulée, même si cela semble encore un peu étrange: “ Tout le monde aime et respecte tout le monde. , les choses sont simplement différentes.