Megan Fox franchit une étape majeure dans sa relation avec Machine Gun Kelly. L’actrice aurait présenté ses fils Noah Shannon, 7 ans, Bodhi Ransom, 6 ans, et Journey River, 3 ans, à son rappeur, près d’un an après sa séparation de leur père, son ex-mari Brian Austin Green, a déclaré une source proche du couple à PEOPLE. .

“Il a récemment rencontré ses enfants pour la première fois. Megan a pensé que c’était une étape naturelle, car ils deviennent plus sérieux”, a déclaré la source. “Ils sont dans une relation engagée et ce n’est pas seulement une aventure. Ils planifient un avenir ensemble.” L’initié a ajouté que les deux “passent autant de temps ensemble qu’ils le peuvent” et “se débrouillent très bien”.

Fox et Kelly ont révélé pour la première fois qu’ils sortaient ensemble cet été après que des photos d’eux ensemble ont commencé à circuler peu de temps après leur rencontre en mars sur le tournage de leur prochain film, Midnight in the Switchgrass, ce qui a incité l’acteur de Beverly Hills, 90210 à confirmer que lui et sa femme s’était séparé à la fin de l’année dernière après 10 ans de mariage. Depuis, l’actrice de Transformers n’a pas hésité à partager ses sentiments pour l’artiste “Bad Things”.

“J’ai tout de suite su qu’il était ce que j’appelle une flamme jumelle”, a-t-elle expliqué dans un épisode de Give Them Lala en juillet … Avec Randall. “Au lieu d’une âme sœur, une flamme jumelle est en fait l’endroit où une âme est montée à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir être divisée en deux corps différents en même temps. Donc, nous sommes en fait deux moitiés de la même âme, je pense . Et je lui ai dit ça presque immédiatement, parce que je l’ai senti tout de suite. “

Quant à Green, il a déclaré sur Instagram Live en août qu’il n’excluait pas la réconciliation avec son ex. «Je ne dis jamais jamais», a répondu Green lorsqu’on lui a posé la question sur la possibilité de se retrouver un jour. «J’ai un peu l’impression que les gens sont sur des chemins dans la vie et parfois vos chemins sont ensemble et vous parcourez ce chemin ensemble et vous voyez des l’œil et parfois les chemins font des choses différentes. “

“Nous avons eu une relation incroyable de 15 ans. Nous avons trois beaux enfants. Nous avons beaucoup partagé ensemble et nous avons vraiment vécu beaucoup de choses ensemble”, a-t-il poursuivi. “En ce moment, les chemins sont différents et elle est sur son chemin en faisant ce qu’elle pense avoir besoin de faire pour être heureuse et je suis sur mon chemin en faisant ce que je sens que je dois faire pour être heureuse et ce n’est pas par manque de l’amour des enfants ou le manque de responsabilité. “