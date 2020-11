dernières nouvelles

– Brian semble avoir entendu Megan haut et fort, et pas seulement ça… il suivit sa direction.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

BAG a pris la photo originale qui présentait Journey et a publié la même photo, mais avec l’enfant rogné. Maintenant, il l’a juste là-dedans … même légende et tout.

Megan Fox vient de faire brûler la Terre sur son ex, Brian Austin Green, pour avoir publié une photo d’Halloween avec leur plus jeune fils … et elle n’a tiré aucun coup de poing.

BAG a publié le message sur IG dimanche, qui le représentait à la maison dans un costume de Yeti et le garçon de lui et de Meg, Périple, derrière lui dans ce qui semble être une tenue Spider-Man. Brian fait une pose loufoque, et il l’a légendée … “J’espère que vous avez tous passé un bon Halloween!”

Assez innocent, non? FAUX!!!! Au moins selon Megan, qui a laissé un sacré commentaire public … déchirer BAG en lambeaux.

Elle écrit: “Pourquoi Journey doit-il figurer sur cette photo? Il n’est pas difficile de les rogner. Ou choisissez des photos dans lesquelles elles ne sont pas.” Megan ajoute: “J’ai passé un super Halloween avec eux hier, et pourtant je remarque à quel point ils sont absents de mes réseaux sociaux.”

Elle a poursuivi en disant … “Je sais que vous aimez vos enfants. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour posturer via Instagram. Vous êtes tellement intoxiqué à nourrir le récit omniprésent que je suis absent mère, et vous êtes le père éternel et éternellement dévoué de l’année. Vous les avez la moitié du temps. Félicitations, vous êtes vraiment un humain remarquable! “

Un dernier jab de Megan … “Pourquoi avez-vous besoin d’Internet pour vous rappeler ce qui devrait être inépuisablement évident dans la façon dont vos enfants vous aiment?” Oof, coup de poing. Encore une fois … Brian a déjà posté le visage de ses trois garçons, donc c’est étrange que MF ait retourné ça.

Nous avons contacté Brian pour un commentaire … jusqu’à présent, aucun mot en retour, et nous supposons qu’il ne répondra pas.

Publié à l’origine – 15h19 PT