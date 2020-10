Megan Fox et Machine Gun Kelly sont sortis pour un dîner romantique le même soir que le rappeur, de son vrai nom Colson Baker, a fait ses débuts sur le clip de sa chanson «Drunk Face», qui comportait plusieurs camées de Fox. Le couple a été photographié sur des photos obtenues par PEOPLE quittant le restaurant mardi soir, Fox tenant un bouquet de fleurs alors que Kelly enroulait son bras autour d’elle.

L’actrice de Jennifer’s Body avait l’air chic et confortable dans une veste en jean et un pantalon noir, tandis que Kelly portait un t-shirt bleu clair et un pantalon à motifs assortis. Les deux avaient l’air tout aussi confortables dans la vidéo de “Drunk Face”, au cours de laquelle ils ont partagé un baiser et Fox a peint les ongles de son beau en rose. Ce n’était pas la première apparition de Fox dans les vidéos de Kelly, en vedette dans sa vidéo “Bloody Valentine” avant de rendre leur romance officielle. Fox et son ex-mari, Brian Austin Green, ont confirmé en mai qu’ils s’étaient séparés en décembre précédent.

Récemment, Kelly a parlé de ses sentiments pour Fox lors de son apparition dans The Howard Stern Show, disant qu’il “ne savait pas quoi [love] était jusqu’à ce que moi et elle établissions un contact visuel. “Notant que lui et Fox étaient” à coup sûr “un cas de coup de foudre, il a dit à Stern:” Après avoir fait la grande partie de l’album, je suis tombé amoureux du première fois. C’était ma première expérience d’ouverture à l’amour et à des trucs comme ça. Je n’étais définitivement pas fait pour croire que c’est quelque chose qui pourrait jamais exister. “

Fox et Kelly se sont rencontrés sur le tournage de leur prochain film, Midnight in the Switchgrass, en mars avant que le coronavirus ne provoque l’arrêt de la production. La star de Transformers était tout aussi séduite dès le départ, a-t-elle révélé sur le podcast Give Them Lala … Avec le podcast Randall en juillet, admettant qu’elle savait que quelque chose de grand se passerait après avoir appris qui serait sa co-star. “Parce que je savais, je pouvais sentir que des choses sauvages – allaient m’arriver à la suite de cette réunion, mais je ne savais pas encore quoi. Je sentais juste que, au plus profond de mon âme, quelque chose allait venir ça », dit-elle, l’appelant plus tard une« flamme jumelle ».

“Au lieu d’une âme sœur, une flamme jumelle est en fait l’endroit où une âme est montée à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir être divisée en deux corps différents en même temps”, at-elle expliqué. “Donc nous sommes en fait deux moitiés de la même âme, je pense. Et je lui ai dit ça presque immédiatement, parce que je l’ai senti tout de suite.”