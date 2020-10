Megan Thee Stallion était l’invitée musicale de la première saison de Saturday Night Live ce week-end, et son puissant message «Protégez les femmes noires» continue de faire des vagues sur les réseaux sociaux. La rappeuse a commencé avec une interprétation de sa chanson à succès “Savage”, et entre les couplets, elle a donné un nouveau sens au titre avec un discours sur le racisme systémique. Cela comprenait des décors stylisés lisant: «Protégez les femmes noires».

La chanson de Megan Thee Stallion s’est coupée lors de sa performance pour des extraits audio de discours de Malcolm X et de l’activiste Tamika Mallory, alors que le rétro-éclairage du décor Megan et ses danseurs passait du blanc et noir au rouge et noir. Dans son extrait sonore vieux de plusieurs décennies, Malcolm X a déclaré: “la personne la plus irrespectueuse, non protégée et négligée en Amérique est la femme noire”, tandis que le clip de Mallory était une condamnation du procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, pour sa gestion de l’affaire Breonna Taylor. Megan elle-même a alors sonné: “Nous devons protéger nos femmes noires et aimer nos femmes noires, car à la fin de la journée, nous avons besoin de nos femmes noires.”

“Nous devons protéger nos hommes noirs et défendre nos hommes noirs, car à la fin de la journée, nous en avons assez de voir des hashtags sur nos hommes noirs”, a-t-elle ajouté, avant de se lancer dans le refrain de sa chanson. .

Cette performance a été le point culminant de la nuit pour certains téléspectateurs de SNL, qui sont venus à l’émission s’attendant à une satire politique et à des commentaires opportuns. Beaucoup ont passé des heures à disséquer les extraits sonores, les autres nuances de cette interprétation de “Savage”. Voici un aperçu de la réponse à la performance de Megan Thee Stallion “protéger les femmes noires” samedi.

Les femmes noires méritent cette énergie (* ce niveau de courage *) des autres, mais elles ne l’obtiennent presque jamais de personne d’autre que la leur. Un fait embarrassant sur la vie américaine. – HU (@ mrhu03) 4 octobre 2020

Daniel Cameron a été appelé «peuple de la peau mais pas de la famille» et comparé aux marchands d’esclaves africains par la gauche. https://t.co/DDSYBm4TEH – ADN (@GlassHill_) 4 octobre 2020

Woy … Megan Thee Stallion a pris un 2×4 métaphorique au Kentucky AG Daniel Cameron ce soir lors de sa performance sur le #SNLPremiere 👀 – Joy JUST VOTE & MASK UP !! Reid 😷) (@JoyAnnReid) 4 octobre 2020

Elle a donné tellement d’argent aux garde-manger et aux secours locaux touchés par le Covid de Houston, tout en donnant gratuitement de l’argent via CashApp 500 $ à la fois. Donc voilà. – Raytheon Huffingpaint (@ bostonandbaby1) 4 octobre 2020

