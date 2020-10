Meghan Markle est autorisée à reporter le procès contre les tabloïds | AP

Il est récemment apparu que la duchesse Meghan Markle, qui aurait entamé une bataille juridique contre les médias britanniques pour avoir «exposé sa vie privée» et les «accusations constantes» depuis son entrée dans le cercle royal, obtient désormais un retard dans le procès pour une période de 9 mois.

La duchesse et épouse du frprince harry s’est battu contre les journaux associés, sous les arguments d ‘”atteinte à la vie privée” et de “v! olac! on du droit d’auteur” après la publication de cinq articles en février 2019 ainsi que du site Web MailOnline pour exposer des extraits de une lettre envoyée à son père Thomas Markle après son mariage avec l’héritier de la Grande-Bretagne.

La situation juridique que Markle a engagée contre les médias ne semble pas aller dans le bon sens et ce jeudi on savait qu’il avait soumis une demande de report du procès de son procès, cependant, il a également demandé que les raisons restent secrètes, si clairement. On ne sait pas pourquoi il a décidé de le retarder.

C’est le juge Mark Warby qui, lors d’une audience à Londres, a accepté la nouvelle demande de l’ancien membre royal, Meghan Markle, avant le procès qui était prévu approximativement entre les dates du 11 janvier à octobre ou novembre 2021, le même que rencontré encore ceci à définir.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Thomas Markle avec de graves problèmes de santé

Après que cette nouvelle décision ait été rendue publique, il semble que l’éditeur Associated Newspapers n’ait pas résisté à la demande de report puisqu’il a également souligné que cette affaire commence à affecter la santé du père de l’ancienne actrice de 39 ans.

Actuellement, Thomas Markle L’homme de 76 ans est confronté à des problèmes de santé, il prévoit de se rendre à Londres pour témoigner au procès, comme on le savait, ce serait certainement un moment très bouleversant pour père et fille.

Ils soulignent que le père de Meghan, Thomas Markle, a l’intention de se rendre à Londres pour faire face aux accusations de sa fille Meghan Markle. AP

“L’argument de Thomas Markle”

Il continue de penser qu’il a été déformé et que le plaignant ne devrait pas poursuivre cette réclamation », a déclaré la directrice juridique du groupe de l’éditeur, Liz Hartley, dans une déclaration écrite de témoin.

Le père de la soi-disant «duchesse de Sussex», titre qu’elle a obtenu en épousant le prince Harry, ira à Londres pour dire la vérité.

Il est impatient de passer sa journée devant le tribunal afin de pouvoir dire la vérité en public, faire prouver sa preuve lors du contre-interrogatoire et se défendre contre l’idée qu’il aurait violé la vie privée du demandeur sans aucune justification raisonnable. “

Meghan Markle, ancienne actrice américaine, qui s’est fait connaître pour la série de “Suits” et a ensuite épousé le petit-fils de la reine Elizabeth d’Angleterre, le prince Harry en mai 2018 n’a pu vérifier jusqu’à aujourd’hui les arguments qu’elle a présentés devant le juge contre les médias.

Même en mai dernier, . a également annoncé que la Californienne aurait perdu la première bataille juridique contre les tabloïds après que la juge eut rejeté les plaintes qu’elle avait déposées dimanche contre le média britannique Mail pour les fragments de la lettre à son père. .

Vous pouvez également lire les célèbres nouveaux voisins de Meghan Markle et du prince Harry

Markle et Harry ont annoncé leur démission de leurs fonctions de «membres supérieurs de la royauté», plus tôt cette année, le couple, les soi-disant «ducs de Sussex» a marqué un nouveau changement dans la monarchie britannique qui n’avait pas été vu depuis le abdication du roi Édouard VIII, frère du père de la reine Elizabeth II, qui est monté sur le trône qui est passé au souverain actuel âgé de 94 ans.