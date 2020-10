Meghan Markle a parlé ouvertement d’une de ses distinctions dont elle préférerait clairement se passer – être la personne la plus trollée de l’année dernière au monde.

Meghan et Harry s’est assis avec 3 lycéens pour leur balado «Teenage Therapy», pour marquer la Journée mondiale de la santé mentale de samedi.

Meghan a parlé de ce qui pourrait être le plus gros problème auquel sont confrontés les adolescents … l’intimidation en ligne. Découvrez le podcast à 4 minutes et 49 secondes. Vous entendez l’émotion dans la voix de Meghan en disant: “Je peux parler personnellement aussi. On me dit qu’en 2019 j’étais la personne la plus trollée au monde, homme ou femme.”

Elle a poursuivi en disant … “Maintenant 8 mois de cela [when she was pregnant] Je n’étais même pas visible. J’étais en congé de maternité ou avec un bébé. Mais ce qui a pu être fabriqué et produit, c’est presque insurmontable. “

Quant à Harry … il a parlé de perte et de chagrin – quelque chose qu’il ne sait que trop bien. Il a également parlé obliquement de politique, disant: “La vulnérabilité n’est pas une faiblesse. Montrer la vulnérabilité dans le monde d’aujourd’hui est particulièrement une force.” Et puis il a dit ceci … “Nous pouvons certainement voir cela davantage de la part de certains de nos dirigeants mondiaux.” Un claquement à Atout peut-être … un président qui considère les masques comme un signe de faiblesse et appelle le coronavirus “un cadeau de Dieu”.

Meghan a précisé … elle a été profondément affectée par les commentaires négatifs, en disant: «Je m’en fiche si vous avez 15 ou 25 ans, si les gens disent des choses sur vous qui ne sont pas vraies est si préjudiciable à votre santé mentale et émotionnelle. “