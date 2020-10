Les nouveaux voisins célèbres de Meghan Markle et du prince Harry | .

Les rapports les plus récents ont montré que Meghan Markle et le prince Harry conservent leur statut même dans leur résidence actuelle en Californie, ceci étant connu des nouveaux voisins venus vivre près de leur résidence, à Montecito où les ducs auraient déménagé depuis juillet dernier.

Comme on le sait, c’est un couple célèbre qui fait désormais partie du cercle exclusif du logement auquel appartiennent aujourd’hui l’ancien couple royal, Meghan Markle et le prince Harry.

Le couple, composé d’un acteur célèbre et d’un chanteur qui ont récemment accueilli leur première fille, Katy Perry, Orlando Bloom et sa petite Daisy Dove

La nouvelle et célèbre famille s’est installée à quelques mètres de la résidence que les Sussex occupent actuellement.

Il est à noter que d’autres visages de personnalités de renommée mondiale telles que Gwyneth Paltrow, Ellen DeGeneres, Ariana Grande et Oprah Winfrey vivent également dans le prestigieux quartier.

Maintenant, Orlando Bloom et Katy Perry font également partie du quartier VIP, selon le magazine Variety, le couple aurait versé 14,2 millions de dollars (environ 12 millions d’euros) à l’ancien propriétaire de la résidence, Charles Robert Kidde, ancien PDG d’entreprises comme Chrysler et Duracell.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Entre autres détails, on savait également que la propriété avait plus de 3000 mètres carrés, une vue magnifique sur la mer et une entrée complètement privée au milieu de la nature ainsi qu’un espace conçu pour vos visites avec quelques conforts, au total, un grand manoir équipé d’une maison d’hôtes, d’une piscine, d’une salle de sport, d’un bureau, de vestiaires et d’un patio d’où vous pouvez voir l’océan Pacifique …

Il est à noter que la nouvelle propriété ne lésine sur rien en termes d’équipements et est apparemment aussi luxueuse que celle des anciens membres de la famille royale, Meghan et Harry qui ont payé un montant similaire pour leur manoir, 14 millions de dollars.

Une grande maison qui a également été connue, aurait été précédemment rénovée par l’architecte Lutah Maria Riggs, alors en la voyant, le célèbre couple tomberait amoureux de l’endroit où ils écriront désormais les premières pages de leur histoire familiale où ils verront grandir la petite Daisy. Le même qui est venu au monde à la fin du mois d’août et avec le premier-né d’Orlando Bloom, Flynn, qui passera sûrement de longues périodes à profiter de leur nouvelle maison avec eux.

En revanche, ce serait une excellente occasion pour le couple de reprendre leurs projets de mariage, qu’ils ont laissés en suspens après les diverses circonstances qui se sont présentées et qui ont empêché le couple d’atteindre l’autel comme ils l’avaient prévu depuis le début.

Le protágonista de “Troy”, “Le Seigneur des Anneaux”, “Pirates des Caraïbes” entre autres films, Orlando Bloom et l’interprète de “Dark Horse”, “Roar”, “Hot n Cold”, “Firework” etc, Ils se sont rencontrés en 2016, depuis lors, ils ont joué dans une relation de longue date qui s’est consolidée avec l’arrivée de leur première fille.

Il est à noter que le couple n’a pas été exempt de diverses rumeurs et qu’ils ont dû faire face à quelques séparations, mais aujourd’hui ils semblent plus unis que jamais et encore plus avec leur petite Daisy.

L’acteur également du “Hobbit: La désolation de Smaug” aurait choisi une date de grande importance pour surprendre le chanteur de 36 ans avec la bague de fiançailles, un 14 février 2019 coïncidant avec la date de la Saint-Valentin, le jour où l’amour et l’amitié sont célébrés.

Les deux ont commencé à organiser leur mariage qui aurait lieu à la fin de 2019, ce qui a fait ressentir beaucoup d’émotion à la chanteuse “marchant vers l’autel enceinte”, cependant, l’artiste a traversé la dure perte d’un être cher et plus tard la présence. de la contingence sanitaire de sorte que même jusqu’à présent, ils n’ont pas annoncé une date officielle à laquelle ils pourraient adhérer définitivement.

Vous pouvez également lire la nouvelle page de Meghan et Harry; “Archewell” est en ligne maintenant!

En attendant, dans leur nouvelle maison, ils auront peut-être l’occasion de passer du temps avec les ducs et pour le petit Archie Harrison de grandir avec les enfants de ces célébrités.