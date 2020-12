Meghan Markle a remercié les travailleurs clés et les bénévoles qui «se sont levés et ont veillé à ce que les besoins les plus élémentaires de nos communautés soient satisfaits» au cours de la dernière année, dans un message préenregistré pour CNN.

Vêtue d’un chemisier lilas à nœud lavallière, la duchesse de 39 ans a salué le «pouvoir de l’esprit humain» qui a prévalu malgré les obstacles «universellement difficiles» de 2020.

Elle a été félicitée pour sa bravoure et pour avoir partagé son histoire et souligné «le caractère commun stupéfiant de cette douleur».

CNN affirme que la série, diffusée chaque année depuis 2006, rend hommage à «des gens ordinaires engagés à rendre le monde meilleur».

Meghan, qui a fait du bénévolat avec le duc, 36 ans, pour plusieurs associations caritatives alimentaires de Los Angeles pendant la pandémie, a déclaré dans son message: «Ce soir, nous célébrons ces héros tranquilles, certains que je connais et d’autres que nous applaudissons de loin.

Elle a poursuivi: «Au cours d’une année qui a été universellement difficile pour tout le monde, je suis inspirée par les histoires de compassion dans nos communautés. Partout au pays, les gens ont mis leurs propres besoins de côté pour se rassembler et soutenir le bien-être collectif de ceux qui les entourent.

«En mars, la crise du Covid-19 a durement frappé et du jour au lendemain, tout a semblé changer. Pour de nombreuses familles, l’impact de la pandémie a été catastrophique, et beaucoup trop ont été confrontés à la question déchirante: comment vais-je mettre de la nourriture sur la table pour ma famille? »

Elle a poursuivi: «Face à cette réalité dévastatrice, nous avons également vu la puissance de l’esprit humain et les façons remarquables dont les communautés réagissent en ces temps difficiles. Nous avons vu le bien chez les gens, chez nos voisins et dans des communautés entières se rassembler pour dire qu’ils ne resteraient pas les bras croisés pendant que nos voisins souffriraient de la faim.

«Ces personnes se sont levées et ont veillé à ce que les besoins les plus élémentaires de nos communautés soient satisfaits. Ils ont veillé à ce que leur entourage n’ait pas à souffrir de manière isolée. Ils ont nourri leurs voisins de plus d’une manière.

«Et ils nous ont montré, à nous tous, que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous réunissons, nous avons le pouvoir de rappeler à quelqu’un d’autre qu’il y a de l’espoir et que tout ira bien.