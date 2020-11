Les organisations de femmes et les organismes de bienfaisance ont remercié Meghan d’avoir souligné la réalité de la fausse couche, avec une association caritative de conseil en perte de bébé affirmant que l’article aiderait à éliminer la «stigmatisation» entourant la fausse couche.

Karen Burgess, directrice générale de Petals, a déclaré: «La stigmatisation entourant une fausse couche empêche tant de femmes et d’hommes de chercher du soutien.

«Le récit franc et brut de Meghan de ces moments douloureux partage avec nous son chagrin et nous aide tous à comprendre le traumatisme et le chagrin que la fausse couche apporte. Nous remercions les Sussex pour leur courage à s’exprimer et nous espérons que cela ouvrira la porte à plus de couples pour qu’ils se sentent peut faire de même. »

Une grossesse sur quatre se termine par une fausse couche, la plupart se produisant avant 12 semaines. Il y a 250 000 fausses couches chaque année au Royaume-Uni.

La sage-femme Sophie King, s’exprimant au nom de l’organisme de bienfaisance pour la perte de bébé Tommy, a déclaré: “ La perte d’un bébé à tout stade de la grossesse est l’une des choses les plus déchirantes qu’une famille puisse vivre – et comme Meghan Markle l’a dit, elle est vécue par beaucoup mais dont on en parle. par quelques-uns.

(

Meghan au Pays de Galles en 2018

/ WireImage)

«Une grossesse sur 4 se termine par une perte, mais c’est un vrai tabou dans la société, donc des mères comme Meghan partager leurs histoires est une étape vitale pour briser cette stigmatisation et cette honte.

«L’essai de Meghan fait l’éloge du courage des parents qui partagent leurs histoires, et ceux qui préfèrent pleurer en privé peuvent toujours trouver du réconfort et des liens en lisant les expériences des autres. Son honnêteté et son ouverture d’esprit envoient aujourd’hui un message puissant à quiconque perd un bébé: cela peut sembler incroyablement solitaire, mais vous n’êtes pas seul. Amis et famille, médecins et sages-femmes, nous tous dans des organisations de soutien comme Tommy; nous sommes ici. »

La petite-fille de la reine, Zara Tindall, a également déjà parlé de deux fausses couches avant d’avoir son deuxième enfant.

D’autres ont réagi à l’article de Meghan, un écrivain le décrivant comme «vital».

L’animatrice du GMB, Susanna Reid, a écrit: «La duchesse de Sussex écrit avec une perspicacité douloureuse et personnelle sur la perte vraiment tragique d’une fausse couche. Ce sera un réconfort pour tous ceux qui ont souffert, en particulier s’ils ont du mal à exprimer leur chagrin.

L’auteur Matt Haig a déclaré: «Aux gens qui disent: ‘Pourquoi Meghan Markle partage-t-elle son histoire si elle ne veut pas d’attention médiatique négative?’ C’est très simple: il y a une différence entre partager sa propre douleur et laisser les autres la causer. Vous avez droit à votre propre vérité. Et le droit de le dire. “

(

Chrissy Teigen a également parlé de fausse couche

/ .)

L’écrivain Monisha Rajesh a écrit: «Que Meghan Markle puisse écrire sur sa fausse couche en sachant que cela alimenterait le feu des démons qui veulent sa disparition, la rend encore plus reine.»

L’écrivain Jess Denham a ajouté: «Les célébrités qui parlent ouvertement de chagrin et de perte – en particulier lorsque des tabous comme une fausse couche sont encore tabous – sont vitaux (et je veux dire vitaux) pour aider les autres à se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls. Merci donc Meghan Markle pour votre détermination courageuse à apporter un changement positif. Guérissez bien.

Parlant franchement de ce qui s’est passé, Meghan a écrit: “J’ai ressenti une forte crampe. Je suis tombée au sol avec lui. [her son, Archie] dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastait fortement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas.

«Je savais, en serrant mon premier-né, que je perdais mon deuxième.

«Des heures plus tard, je me suis allongé dans un lit d’hôpital, tenant la main de mon mari. J’ai senti la moiteur de sa paume et j’ai embrassé ses jointures, humides de nos deux larmes. En regardant les murs blancs et froids, mes yeux se sont vitrés. J’ai essayé d’imaginer comment nous guéririons. “

Elle a écrit sur le «chagrin» du prince Harry à leur perte – et comment elle a réalisé que la première étape de la guérison était de demander: «Ça va?

«Assis dans un lit d’hôpital, regardant le cœur de mon mari se briser alors qu’il essayait de tenir mes morceaux brisés, j’ai réalisé que la seule façon de commencer à guérir est de demander d’abord:« Ça va?