Meghan Markle et le prince Harry ont contribué à sensibiliser à la Journée mondiale de la santé mentale en apparaissant sur le podcast Teenager Therapy, où l’ancienne actrice de Suits a déclaré qu’elle était qualifiée de “personne la plus trollée” au monde en 2019. Markle l’a qualifiée de “presque insurvable”. être au bout d’un flot constant de commentaires haineux. Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment été à nouveau critiqués en apparaissant dans une vidéo du TIME Magazine exhortant les Américains à voter. Bien qu’ils n’aient jamais mentionné le président Donald Trump ou aucun candidat dans la vidéo, certains l’ont perçu comme une critique de Trump.

Au cours de la conversation avec les animateurs de Teenager Therapy, Markle a rappelé qu’elle était la «personne la plus trollée du monde, homme ou femme» en 2019, même si elle était enceinte pendant la majeure partie de l’année. “Mais ce qui a pu simplement être fabriqué et produit, c’est presque insurmontable”, a-t-elle déclaré à propos de la négativité sans fin dans les médias, rapporte Entertainment Tonight. “C’est tellement gros, tu ne peux même pas penser à ce que ça fait. Parce que je m’en fiche si tu as 15 ou 25 ans, si les gens disent des choses sur toi qui ne sont pas vraies, qu’est-ce que ça fait sur ton mental et la santé émotionnelle est si dommageable. “

Markle a déclaré qu’il était important que les gens comprennent que ses sentiments étaient blessés, et c’est un sentiment très humain que tant de gens ressentent, même si vous n’êtes pas membre de la famille royale. “Donc je pense que de mon point de vue, et une partie du travail que nous faisons, c’est nos propres expériences personnelles et être capable de parler aux gens, et comprendre que même si nos expériences [are] unique pour nous et peut évidemment sembler très différente de ce que les gens vivent au jour le jour, c’est toujours une expérience très humaine et c’est universel », a expliqué Markle.« Nous savons tous ce que c’est que d’avoir nos sentiments blessés. Nous savons tous ce que c’est que d’être isolé ou l’autre … Nous sommes tous en train de le découvrir. “

Harry dit qu’il aime méditer face à la négativité, tandis que Markle aime écrire dans son journal. Les deux ont dit qu’il était important que les gens discutent de la façon dont ils vont avec leurs proches, au-delà de simplement dire «je vais bien». Markle a ensuite réfléchi à son célèbre échange avec le journaliste Tom Bradby lors de leur tournée en Afrique 2019. Bradby lui a demandé comment elle allait. À l’époque, Markle a noté que “peu de gens ont demandé si je vais bien”.

Ce week-end, Markle a dit qu’elle était surprise que sa réponse ait attiré autant d’attention. “Parce que j’ai dit:” Merci, les gens ne m’ont pas vraiment demandé si je vais bien “. Je n’ai pas pensé à cette réponse », se souvient Markle. “Je viens de répondre honnêtement parce que j’étais dans un moment de vulnérabilité parce que j’étais fatigué parce qu’il n’y avait pas de présentation. C’était juste, me voici. Je suis une maman avec un bébé de quatre mois et demi et nous sommes fatigués. ” Aujourd’hui, Markle comprend pourquoi ce moment a résonné avec les gens parce que tant de gens veulent qu’on leur pose la même question. Si on lui posait la même question aujourd’hui, Markle dirait aux gens qu’elle «va vraiment bien. Merci de l’avoir posée».

Markle et Harry ne sont que récemment revenus sous les projecteurs depuis leur déménagement en Californie. À la fin du mois dernier, les deux ont filmé une vidéo TIME où ils ont parlé de l’importance du vote. «À l’approche de novembre, il est vital que nous rejetions les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne», a déclaré Harry dans la vidéo. Le couple n’a dit à personne pour qui voter, mais le représentant Jason Smith du Missouri a envoyé une lettre au gouvernement britannique leur demandant de dire au duc et à la duchesse de ne pas «s’immiscer» dans l’élection. Harry et Markle n’ont plus de rôles supérieurs dans la famille royale.