T

Le duc et la duchesse de Sussex ont réglé une réclamation de confidentialité avec une agence de photo de célébrités sur des images de Meghan en promenade avec son fils Archie et ses chiens.

Le couple a poursuivi Splash News au nom de leur jeune fils Archie après que des photos aient été prises en janvier alors que Meghan se promenait dans les bois au Canada avec la fillette de huit mois attachée à sa poitrine.

À la Haute Cour ce matin, l’avocate de la duchesse, Jenny Afia, a déclaré que l’affaire avait été réglée en raison de l’entrée en fonction de la branche britannique de l’agence pendant la pandémie.

«À la lumière de l’administration, les parties ont convenu de régler la plainte contre Splash», a-t-elle déclaré au juge Nicklin.

«Les administrateurs se sont engagés à ce que si l’entité sortait de l’administration, Splash ne prendrait aucune photo du duc et de la duchesse ou de leur fils à l’avenir.

Les images contestées, qui ont été diffusées dans des journaux britanniques, ont été prises sur l’île de Vancouver alors que Meghan se promenait près du manoir de 10 millions de livres sterling où elle vivait avec le prince Harry.

«Ils ont été tapés à cet endroit», a déclaré l’avocat de la duchesse Jonathan Barnes lors d’une audience antérieure.

Le tribunal a entendu la duchesse dire qu’elle n’avait pas consenti à ce que les photos soient prises, et le couple pense que le même photographe a «enfermé» leur maison la veille pour identifier les entrées et prendre des photos par-dessus la clôture.

Ils ont intenté une action en justice pour violation de la vie privée et de la protection des données, et Mme Afia a déclaré que le cas du duc et de la duchesse était que les images – capturant une «sortie familiale privée dans un cadre rural éloigné» – n’avaient aucun intérêt public.

Un représentant de Splash a accepté les termes du règlement lors de l’audience d’aujourd’hui, menée virtuellement.

Meghan est enfermée dans une autre bataille à la Haute Cour avec Associated Newspapers, l’éditeur de MailOnline et du Mail dimanche, à propos de la publication d’une lettre à son père, Thomas Markle. Cette affaire doit être jugée l’année prochaine.

Et le prince Harry a intenté une action en justice contre l’éditeur pour un article affirmant qu’il était déconnecté des Royal Marines.

Un porte-parole de Schillings, la représentation légale de Harry et Meghan, a déclaré: «Comme expliqué lors de l’audience d’aujourd’hui, le duc et la duchesse de Sussex ont réglé avec succès une action en justice intentée au début de cette année contre l’agence de paparazzi Splash UK.

«Ce règlement est un signal clair que le comportement illégal, invasif et intrusif des paparazzis ne sera pas toléré et que le couple prend ces questions au sérieux – comme n’importe quelle famille le ferait.

«Une réclamation simultanée et similaire contre Splash US, une société sœur de Splash UK, continue d’avancer dans le système judiciaire britannique.»

À l’issue de l’audience, un porte-parole de Splash a déclaré: «Splash confirme que l’une de ses anciennes sociétés, désormais aux mains des administrateurs, a accepté que, si elle recommençait à négocier, elle ne prendrait pas de photographies non autorisées de la famille du duc et Duchesse de Sussex. Ce sont les administrateurs qui ont fait cette déclaration au tribunal et non Splash.

“Cet accord n’a aucune incidence sur Splash dans son ensemble, qui continue de fonctionner normalement. Tant qu’il est légal de le faire et que les droits à la vie privée des enfants sont protégés, Splash continuera, bien entendu, à prendre des photos de personnalités publiques en public.