Meghan Markle, duchesse de Sussex et épouse du prince Harry, a révélé qu’elle avait fait une fausse couche en juillet dernier, dans une chronique d’opinion publiée ce mercredi dans le journal américain The New York Times.

Dans l’article, intitulé «Les pertes que nous partageons», la belle-fille de la reine Elizabeth II décrit comment la perte s’est produite alors qu’elle s’occupait de son fils unique d’un an, Archie.

«C’était une matinée de juillet qui a commencé comme n’importe quel autre jour: je prépare le petit déjeuner. Je nourris les chiens. Je prends les vitamines. Je trouve cette chaussette manquante. Je prends le crayon rebelle qui roule sous la table. J’ai mis mes cheveux en queue de cheval, avant de sortir mon fils de son berceau », décrit Markle.

«Après avoir changé sa couche – dit-elle – j’ai ressenti une forte crampe. Je suis tombé au sol avec lui (Archie) dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas. “

La duchesse assure dans le journal de New York que «je savais, en serrant mon premier-né dans mes bras, que je perdais le second».

Elle explique que des heures plus tard: «J’étais allongée dans un lit d’hôpital, tenant la main de mon mari. J’ai senti l’humidité sur sa paume et j’ai embrassé ses jointures, humides de nos larmes. En regardant les murs blancs et froids, mes yeux sont devenus vitreux. “

«Assis sur un lit d’hôpital, regardant le cœur de mon mari se briser alors qu’il essayait de tenir mes morceaux cassés, j’ai réalisé que la seule façon de commencer à guérir est de demander d’abord:« Ça va? Markle raconte dans cet article personnel.

Dans le même écrit, la duchesse parle de cette année dramatique au cours de laquelle il y a eu des dizaines de milliers de décès dus au coronavirus et réfléchit à ce que signifie partager ces tristes expériences avec les autres.

Et rappelez-vous la prochaine célébration du jour de Thanksgiving aux États-Unis, où ils résident et qui rassemblera des milliers de familles qui vivent généralement dans différentes villes du pays.

«Alors ce jour de Thanksgiving – ajoute-t-il -, alors que nous planifions des vacances comme jamais auparavant, nous sommes nombreux à être séparés de nos proches, seuls, malades, effrayés, divisés (…), engageons-nous à demander aux autres, ça va? ? ».