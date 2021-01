Meghan McCain aurait eu une première semaine difficile à The View, après son retour de congé de maternité. La commentatrice conservatrice aurait appris qu’elle “n’avait pas la sécurité d’emploi qu’elle avait autrefois” et qu’elle était “secouée”, selon des sources du Daily Mail. McCain s’est affronté avec Joy Behar et Whoopi Goldberg en début de semaine. Jeudi, McCain a critiqué le Parti républicain et a exhorté ses membres à invoquer le 25e amendement pour démettre le président Donald Trump de ses fonctions.

Le temps passé par McCain loin de la série n’a pas apaisé la tension avec ses co-stars car Behar a dit à McCain à l’antenne qu’elle ne lui manquait pas. Mercredi, Goldberg a également interrompu McCain lorsqu’ils ont accueilli le sénateur élu de Géorgie Raphael Warnock dans l’émission. L’incident de mardi a laissé McCain énervé et elle n’a pas terminé sa réflexion. À la fin de l’émission, le producteur exécutif Brian Teta a déclaré qu’il y avait des “problèmes techniques” et a affirmé que Goldberg avait dit “hé écoutez” les producteurs, pas McCain.

Une source du Daily Mail a qualifié cette explication de «taureaux». N’importe qui pouvait “voir que Goldberg était énervé” que McCain ne “se tairait pas quand il était temps pour elle de boucler le segment et voulait qu’elle, pas les producteurs, arrête de parler”, a déclaré la source. Les notes de The View étaient meilleures lorsque McCain n’était pas dans l’émission, a déclaré la source. “L’émission a en fait battu un record pendant son congé de maternité et maintenant elle se rend compte qu’elle n’a pas la sécurité d’emploi qu’elle avait autrefois. Tout cela l’a secouée”, a déclaré la source.

McCain a essayé de continuer à partager ses réflexions sur l’interview de Warnock pendant la pause publicitaire, selon le Daily Mail. Une source à ABC a déclaré au site que McCain voulait “détourner” le segment et qu’elle pouvait “clairement voir” qu’il ne restait plus de temps. “Elle essayait de créer un moment pour elle-même dans l’émission qui aurait fait la une des médias conservateurs”, a déclaré la source. “Elle adore se faire prendre par la presse de ses segments de la série et elle pensait pouvoir le faire avec Raphael Warnock.”

Un porte-parole de The View a démenti les affirmations de la source. “C’est ridicule. Nous sommes heureux d’avoir Meghan de retour dans son siège dans le panel et son premier jour de retour a été l’émission la mieux notée en deux mois”, a déclaré le porte-parole au Daily Mail.

Bien que McCain soit la voix conservatrice de l’émission, elle a eu des mots forts pour les républicains après l’émeute au Capitole américain mercredi. Au cours de l’épisode de jeudi, elle a déclaré que les législateurs républicains devraient demander au vice-président Mike Pence d’invoquer le 25e amendement pour supprimer Trump. Elle a qualifié mercredi de “l’un des jours les plus sombres de l’Amérique” et a qualifié Trump de “roi fou”.