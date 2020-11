Meghan McCain et la fille du regretté sénateur républicain de l’Arizona, John McCain, se sont adressées aux médias sociaux samedi matin pour féliciter Joe Biden après avoir été projeté par l’Associated Press et CBS pour devenir le 46e président des États-Unis. Dans un post partagé sur son Instagram, la nouvelle maman et animatrice de ABC’s The View a partagé son enthousiasme pour le président élu, affirmant qu’il était l’un des hommes les plus “vraiment décents et moraux” qu’elle ait jamais eu le privilège de connaître. En espérant qu’il conduirait le pays vers «la guérison et le bipartisme», McCain a partagé le message avec plusieurs clichés avec Biden.

L’enthousiasme pour Biden ne s’est pas arrêté là alors que McCain s’est rendu sur Twitter pour également peser sur la victoire, admettant qu’elle était heureuse sur une “note personnelle” d’avoir “un président qui respecte les prisonniers de guerre capturés”. Notamment, l’actuel président en exercice, Donald Trump, a critiqué le regretté sénateur, avant et après sa mort, pour avoir nié le renversement par les républicains de la loi sur les soins abordables, entre autres. En plus d’attaquer le personnage de l’ancien prisonnier de guerre, Trump a suggéré qu’il n’était pas, en fait, un héros de guerre bien qu’il ait été capturé et torturé alors qu’il servait dans l’armée américaine au Vietnam.

La fille du sénateur a ensuite critiqué l’actuel dirigeant américain pour sa rhétorique qui divise après que l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche, Ari Fleischer, ait déclaré que le président méritait “des jours, si nécessaire pour absorber l’aspect émotionnel de sa perte avant d’exiger une concession” lors d’une apparition sur Fox Nouvelles. “Le président Trump a fait subir à tant d’Américains des souffrances émotionnelles totalement inutiles et sadiques – à maintes reprises sans autre raison que d’être malade”, a écrit McCain dans le tweet. “Maintenant, il veut faire une fête de pitié parce que l’Amérique en a fini avec ça? Il n’y a pas de pleurs dans le baseball, les flocons de neige!”

La mère et l’épouse de McCain du regretté sénateur John McCain se sont également adressées aux médias sociaux pour partager ses réflexions sur la victoire de Biden, admettant qu’il était “temps d’aller au-delà de la politique” pour construire une nation plus forte. “Je sais que Joe unifiera le pays vers un avenir meilleur”, a tweeté Cindy, expliquant plus tôt dans la semaine comment c’était sa première élection sans le regretté sénateur à ses côtés. Révélant qu’il lui manquait «tellement», elle a demandé aux fans et aux supporters «d’honorer son héritage» en votant.

Après une saison électorale longue et difficile et un examen de quatre jours des votes restants dans une poignée d’États, la course entre Trump et l’ancien vice-président Biden a été officiellement déclenchée samedi matin. À la suite des élections du 3 novembre, les électeurs ont élu Biden pour devenir le 46e président des États-Unis, selon les projections, après que les analystes ont découvert que la Pennsylvanie le poussait au-dessus du seuil requis de 270 voix électorales. Alors que Biden est le vainqueur prévu de l’élection et sera inauguré en janvier 2021, Trump a déjà déclaré que sa campagne et lui contesteraient bon nombre des résultats en demandant un recomptage ou en contestant la décision du tribunal. Jusqu’à présent, il n’a pas concédé et allègue, sans preuve, une fraude électorale généralisée en faveur de Biden.