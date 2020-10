La co-animatrice de The View, Meghan McCain, donne à ses abonnés leur premier regard sur bébé Liberty. Mercredi soir, McCain a publié une photo d’elle-même et de sa fille nouveau-née sur Instagram. Comme elle l’a noté dans la légende, le message est tout simplement heureux.

Le 28 septembre, PEOPLE a rapporté que McCain avait donné naissance à son premier enfant avec son mari Ben Domenech. Un représentant de la personnalité de la télévision a déclaré qu’elle et sa fille, dont le nom complet est Liberty Sage McCain Domenech, “sont heureuses et en bonne santé”. Bien que McCain se soit ouverte sur les réseaux sociaux pour devenir mère, elle n’a pas encore partagé de photo de sa fille jusqu’à présent. Sur Instagram, McCain a posté une photo d’elle-même blottie avec bébé Liberty, qu’elle a sous-titrée «Bliss». Elle a également inclus un emoji de cœur et un emoji de la Statue de la Liberté, un clin d’œil évident au nom de son petit.

Le dernier message de McCain intervient plusieurs jours après avoir publié un long message sur la maternité sur Instagram. Dans son message, qui accompagnait une photo d’un collier avec le mot «Mama» dessus, la co-animatrice de The View a écrit que la maternité s’apparente à «euphorie». Elle a poursuivi: “Tous les clichés sont devenus réalité et ont dépassé bien au-delà de mes attentes les plus folles ~ c’est de loin la meilleure chose que j’ai jamais faite de toute ma vie et je suis complètement émerveillée par notre fille. Avoir la liberté, c’est comme observer ma tout le cœur vit et existe en dehors de mon corps. Elle est une petite chatte sauvage ~ belle, forte, alerte, déjà si pleine de vie et d’esprit … J’aurais seulement aimé faire ça plus tôt. “

McCain a ensuite remercié son mari de lui avoir offert ce cadeau et d’avoir «franchi le pas dans ce merveilleux et pétrifiant voyage ensemble». Elle a continué à écrire qu’elle se sent “tellement bénie, présente et reconnaissante” pour leur petite famille. Dans sa légende, McCain a également reconnu son père, le regretté sénateur John McCain. «C’est la première fois depuis que mon père est décédé que la partie de mon cœur qui s’est brisée et qui est partie avec lui ne se sent plus absente…», écrit-elle. “Merci à tous ceux qui ont respecté ma protection, mes limites et ma vie privée pendant la grossesse et maintenant mes premiers pas vers la maternité. Je sais que ce n’est pas orthodoxe compte tenu de la vie publique que j’ai choisie. C’est un travail en cours et je continuerai à partager ce que je peux comme moi (et Ben) sont à l’aise. “