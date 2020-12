Meghan McCain ne peut s’empêcher de voir Rip Wheeler de Yellowstone lorsqu’elle regarde son mari, Ben Domenech. La co-animatrice de The View, qui a accueilli son premier enfant avec Domenech en septembre, a comparé son mari au personnage de cow-boy joué par l’acteur Cole Hauser dans l’émission à succès du Paramount Network, partageant une photo du cofondateur de The Federalist s’exprimant mardi sur Fox News.

“Mon mari ou Rip from Yellowstone …?” »a-t-elle demandé à ses abonnés, en ajoutant le placement étrange de la télévision familiale,« et oui, notre télé est sur le sol, c’est une longue histoire et nous sommes dans une pandémie! Les partisans de McCain n’ont pas tardé à la rassurer qu’elle faisait une comparaison appropriée. “Oui, il ressemble à Rip!” une personne a écrit, comme une autre l’a commenté, “Beau cow-boy en effet.” Un troisième a commenté: “Oui! En attendant le retour de Rip et Yellowstone!”

En septembre, le couple a accueilli son premier enfant, sa fille Liberty Sage McCain Domenech, après une grossesse très privée. Plus tôt ce mois-ci, l’ancienne contributrice de Fox News a écrit à propos de son expérience en tant que mère: «Je ne suis ni poète ni artiste – donc je ne peux pas exprimer pleinement l’extase de la maternité. Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à tous les aspects existentiels et ontologiques question à laquelle un être humain est confronté dans cette faune. Ben et moi avons été si indescriptiblement bénis et n’avons connu rien d’autre qu’un embarras de bonheur depuis que nous avons la Liberté. “

Les nouveaux parents ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient en mars. En mai, la fille de feu le sénateur John McCain a déclaré qu’elle prendrait la «décision peu orthodoxe» de ne pas tenir sa grossesse hors des médias sociaux, malgré sa personnalité normalement publique. «Je crois que les enfants ont droit à la vie privée et j’espère que vous comprendrez tous alors que nous naviguerons autant que possible dans ce sens sans sacrifier notre confort ou notre sécurité», a-t-elle écrit à l’époque sur les réseaux sociaux. “Un tas de crétins inhumains ont vraiment ruiné tant de choses sur les réseaux sociaux et j’ai appris beaucoup de dures leçons sur [the] la cruauté qui vient avec l’ouverture et la vulnérabilité de ma vie personnelle pendant la lutte contre le cancer de mon père. C’est dommage.”

En août, elle s’est de nouveau tournée vers les médias sociaux pour défendre son choix, écrivant: «Normalement, je laisse tomber parce que cela vient avec le territoire d’être une femme conservatrice au franc-parler à la télévision – mais je me suis sentie intensément protectrice et privée à ce sujet temps dans ma vie et l’intimité de mon enfant. J’espère que toutes les personnes merveilleuses qui sont si favorables et gentilles comprennent! “