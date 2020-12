Meghan McCain est connue pour être une voix franche sur The View, et bien que l’émission soit actuellement en pause de vacances, la co-animatrice ne prend pas une pause pour s’exprimer. McCain s’est rendu sur Twitter pour appeler tous ceux qui recevaient le vaccin COVID-19 avant les travailleurs de première ligne et les personnes âgées.

«Joyeux Noël à tous sauf aux personnes en bonne santé de moins de 65 ans qui reçoivent le vaccin avant nos travailleurs de première ligne qui ont tout sacrifié pour notre pays cette année», a-t-elle tweeté.

Joyeux Noël à tous, sauf aux personnes en bonne santé de moins de 65 ans qui reçoivent le vaccin avant nos travailleurs de première ligne qui ont tout sacrifié pour notre pays cette année. – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 24 décembre 2020

McCain a pris un congé de maternité après qu’elle et son mari, fondateur de droite de The Federalist Ben Domenech, aient accueilli leur premier enfant ensemble Liberty Sage McCain Domenech en septembre. McCain a partagé à quel point elle appréciait les fruits de la maternité via Instagram en disant: «Je ne suis ni poète ni artiste – donc je ne peux pas exprimer pleinement l’extase de la maternité. Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques a l’être humain est confronté à cette vie sauvage. Ben et moi avons été si indescriptiblement bénis et n’avons connu que l’embarras du bonheur depuis que nous avons la liberté “

Alors que beaucoup se demandaient ce que les producteurs de l’émission feraient avec la chaise vide du conservateur, McCain a révélé qu’elle reviendrait au talk-show de jour une fois que la série reviendrait le 4 janvier.

“Je serai de retour @TheView quand la saison reviendra juste après le Nouvel An en janvier!” Elle a dit le 10 décembre. “J’apprécie ceux qui me manquent. J’adore mon travail, mais j’ai aussi vraiment aimé cette fois avec ma fille Liberty et je pense que le congé de maternité est un cadeau.”

La co-animatrice a raté un cycle électoral, ce qui a laissé beaucoup de gens se demander à quoi ressemblerait son avenir la saison prochaine. McCain a également une histoire de conversations animées avec ses autres co-animateurs, donnant aux fans l’impression que les co-animateurs ne seraient pas contrariés de dire au revoir – certains spéculant même qu’elle faisait partie de la raison pour laquelle la vétéran de View Joy Behar a décidé de le faire. se retirer du spectacle en 2022.

“L’un des énoncés de mission de The View était d’être le reflet des conversations que les gens ont dans le monde réel. Et je pense qu’au cours des deux dernières années, le monde réel commence à ressembler beaucoup plus à The View. de l’inverse », a révélé le producteur exécutif de l’émission Brian Teta à Deadline pour défendre le placement de McCain dans l’émission. “Le monde réel est devenu le reflet de nous, parce que même les arguments qu’ils ont dans la série, ils ont tous les jours dans les familles. Alors que les choses se polarisent, je pense que les gens regardent notre émission et voient quoi que vous point de vue est, vous le voyez sur notre émission. “