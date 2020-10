Lundi, Roberta McCain, la mère de feu le sénateur John McCain, est décédée à l’âge de 108 ans. La veuve du sénateur, Cindy McCain, a annoncé la nouvelle sur Twitter, partageant que son “modèle” et son “ami lui manqueront beaucoup. ” À la lumière de cette nouvelle, Meghan McCain s’est également tournée vers les médias sociaux pour s’ouvrir sur la perte.

Sur Instagram, Meghan a publié une série de photos d’elle-même aux côtés de sa grand-mère. En plus de publier des photos d’elle-même, de sa grand-mère et de son défunt père, la co-animatrice de View a écrit une légende émouvante qui mettait en évidence tout ce qu’elle pouvait apprendre de Roberta. “Je t’aime Nana. Tu es tout ce à quoi j’ai jamais aspiré dans ce monde”, a écrit Meghan. “Merci de nous avoir appris comment vivre la vie selon vos propres termes avec courage, conviction, intensité et amour. Il n’y en aura jamais, jamais un autre comme vous et vous nous manquerez chaque jour.” La personnalité de la télévision, qui a récemment accueilli son premier enfant, sa fille Liberty, avec son mari Ben Domenech, a terminé son message en écrivant que son «seul souhait» était que son tout-petit puisse rencontrer sa grand-mère. Elle a conclu: “Prends un verre avec papa pour moi …”

Comme mentionné précédemment, Cindy a annoncé la nouvelle du décès de Roberta sur Twitter. Elle a écrit: «C’est avec une grande tristesse que j’annonce le décès de ma merveilleuse belle-mère, Roberta McCain. Je n’aurais pas pu demander un meilleur modèle ou un meilleur ami. Elle rejoint son mari Jack, son fils John et sa fille Sandy. ” Roberta est née à Muskogee, Oklahoma, et a eu une sœur jumelle, Rowena, décédée en 2011. Elle a épousé John McCain Jr. en 1933 et les deux sont restés mariés jusqu’à sa mort en 1981. Le couple a eu trois enfants ensemble, Jean ” Sandy “McCain, le sénateur McCain et le journaliste Joseph McCain II. Sandy est décédée en 2019 tandis que le sénateur McCain est décédé fin 2018 à la suite d’une bataille contre le cancer du cerveau.

Roberta a été placée sous les projecteurs nationaux en 2000, date à laquelle le sénateur McCain s’est présenté pour la première fois à la présidence, selon le Washington Post. Elle a joué un rôle beaucoup plus important dans sa campagne pour la présidence en 2008, lorsque le sénateur a décroché l’investiture républicaine à la présidence. Au cours de sa campagne, lorsque les gens se demandaient si le législateur était trop vieux pour devenir président, il désignait souvent sa mère, qui comparaissait à ses rassemblements de campagne et donnait fréquemment des réponses franches lors d’entretiens avec des journalistes.