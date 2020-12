Ce fut un Noël spécial pour le chanteur américain, ayant acquis cette imposante propriété dans le quartier exclusif d’Encino, au cœur de la vallée de San Fernando, dans la ville de Los Angeles.

Construit sur un terrain de 4 500 m², il est protégé par des murs de 3 mètres de haut qui garantissent une intimité absolue, en plus d’avoir un système de sécurité élaboré.

Trainor a acheté cette nouvelle maison à Doug Jordan, le rappeur plus connu sous le nom de TMG Fresh, qui s’est débarrassé de la propriété pour une perte de 35 000 $, sans compter tout ce qu’il a dépensé en rénovation et en amélioration.

Parmi ces améliorations, le domaine regorge d’équipements élégants comme une piscine avec un toboggan aquatique, un studio d’enregistrement entièrement équipé, un gymnase en miroir et un terrain de basket professionnel.

Très style Vegas, plusieurs espaces sont rehaussés de lumières LED colorées qui créent une atmosphère très moderne.

A l’entrée, le hall formel vous accueille avec un magnifique grand escalier double.

La maison principale, avec plus de 900 m² habitables, offre de hauts plafonds voûtés laissant passer beaucoup de lumière naturelle.

Il comprend 6 chambres et 8 salles de bain, mais aussi un grand salon, une salle à manger et une spacieuse cuisine de chef avec des appareils haut de gamme.

En plus de ses salles à manger traditionnelles et de ses salles familiales, il est également équipé d’une gigantesque salle de jeux, avec un billard, des jeux vidéo pistolets et un flipper.

À l’intérieur de la chambre principale, il y a un mini salon, des vestiaires doubles et une immense salle de bain aux allures de spa, avec une baignoire séparée, une douche à pression et un hammam.

Il dispose également d’un bureau privé élégant en noir et blanc, avec des armoires en verre personnalisées.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il dispose également d’une maison d’hôtes de deux étages.

Les jardins sont vastes, avec des arbres matures et des terrains ressemblant à un parc, avec divers endroits pour s’asseoir ou se coucher et un jeu d’échecs géant.

La chanteuse et son mari, l’acteur Daryl Sabara, attendent leur premier bébé et espèrent être installés avant sa naissance en février.

Ses plus proches voisins célèbres comprennent Gwen Stefani et Blake Shelton, Joe Jonas et Sophie Turner, Selena Gomez et Jennifer Lopez, entre autres.

Meghan Trainor a commencé sa carrière de chanteuse à un très jeune âge, se produisant dans un groupe avec les membres de sa famille dans la région de Nantucket, Massachusetts.

La chanteuse de 27 ans a fait sa grande percée avec la sortie de son single “ All About That Bass ” en 2013 et a remporté à ce jour quatre ASCAP Pop Music Awards, deux Billboard Music Awards, un People’s Choice Award et un Grammy.

Elle a également participé au programme “ The Voice ” dans les versions américaine et anglaise, et en tant que doubleuse a joué des rôles dans “ Smurfs: The Lost Village ” de 2017 et “ Playmobil: The Movie ” de 2019.

Il compte actuellement 11,5 millions d’abonnés sur Instagram.