Meghan Trainor et Daryl Sabara sont sur le point de devenir une famille de trois, alors que le couple a récemment annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Le couple, qui s’est marié en 2018, a annoncé la nouvelle lors d’une apparition dans l’émission Today mercredi, comme l’a noté PEOPLE. Non seulement ils ont annoncé la nouvelle à la télévision, mais Trainor a également publié une photo de son échographie sur Instagram pour que tous ses fans la voient.

“Je suis très bon comme vous pouvez le dire – c’est tout Noël ici”, a déclaré Trainor au programme du matin, ajoutant: “Mais il y a d’autres nouvelles que je meurs d’envie de vous dire et mon cœur bat dans ma poitrine.” Elle a alors dit à son mari: “Frappe, Daryl!” Sabara a alors révélé: “Nous sommes enceintes!” Le chanteur de “All About That Bass” a poursuivi: “Nous sommes tellement excités que nous ne pouvions pas dormir. Nous attendons depuis si longtemps. Je pensais à qui parler en premier et je l’ai dit à Hoda depuis que j’ai 19 ans. , en allant à l’émission Today, ‘J’aurai le plus de bébés au monde.’ “Elle a ajouté:” Chaque fois que je te vois, je me dis que ça va arriver – et c’est finalement arrivé! “

En plus de parler de leur bébé dans l’émission Today, Trainor s’est rendu mercredi sur Instagram pour présenter une photo échographique. La chanteuse a fait preuve de créativité avec son annonce, car elle a utilisé la photo comme décoration sur un arbre de Noël, entre autres, un décor adapté aux vacances. “Vous savez tous depuis combien de temps j’ai voulu ça !!!!” A écrit Trainor. “@darylsabara et moi sommes tellement heureux et excités de rencontrer cette petite mignonne au début de l’année prochaine! NOUS SOMMES ENCEINTES !!!”

Tout comme Trainor l’a expliqué dans l’émission Today, elle a exprimé son désir de fonder une famille avec Sabara. Les deux se sont mariés à l’origine en décembre 2018 après deux ans de relation. Juste avant leur mariage, Trainor a parlé à PEOPLE et a noté qu’elle souhaitait fonder une famille le plus tôt possible. “Si nous pouvions le faire comme nous le voulons, nous serions, comme, totalement preggo maintenant!” dit-elle à la sortie. “Nous sommes prêts à gronder. Je veux des enfants! Je veux des enfants! Nous sommes tous les deux très excités. Nous regardons tous les deux constamment des vidéos YouTube pour bébés et des cours sur YouTube, comme” Comment prendre soin d’un bébé “. [Laughs] Nous nous préparons juste chaque jour. “