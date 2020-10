Megyn Kelly s’est rendue sur Twitter pendant le débat sur la vice-présidence pour dire à Kamala Harris de «prendre ça comme une femme», et les médias sociaux ont beaucoup de réflexions sur son choix de mots. Kelly a fait le commentaire après avoir vu Harris réagir à certaines des réponses proposées par Mike Pence au cours de la conversation. Elle a également ajouté: «Ne faites pas de grimaces».

Ce commentaire a suscité beaucoup de réactions personnelles avec l’actrice Amber Tamblyn qui a riposté en tweetant à Kelly, “À moins que ce soit blackface, ai-je raison Megyn?” C’est en référence à Kelly défendant ouvertement l’utilisation du blackface dans son émission du matin, Megyn Kelly Today. Elle s’est ensuite excusée, puis s’est séparée de NBC, le réseau qui diffusait l’émission. Maintenant, Kelly prend beaucoup de chaleur pour ses commentaires sur Harris. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les gens disent sur Twitter.

prevnext

prevnext

prevnext

Je suis désolé. Je ne suis pas d’accord avec @megynkelly Peut-être que les femmes se soutenaient plus et se déchiraient moins, nous aurions en fait une femme à la Maison Blanche. Que ce soit en tant que président ou vice-président. Les expressions faciales sont meilleures que les insultes verbales. Il l’a interrompue à plusieurs reprises https://t.co/2hjp5FZT8O

Il ne vous appartient pas non plus de démolir délibérément le sénateur Harris. Pence était impoli et méprisant, et un tel comportement ne devrait pas être toléré ou encouragé par des personnes des deux sexes. Je vous suggère d’accepter votre non-pertinence totale et d’arrêter d’essayer de marquer des points bon marché.

– Barb V 💛🐝💛 (@barbvas) 8 octobre 2020