Megyn Kelly semble essayer de revenir dans les bonnes grâces de l’administration Trump avant l’élection présidentielle de 2020. Donald Trump a remercié Kelly sur Twitter après que l’ancien animateur de Fox News et de NBC News ait déclaré que le président avait remporté le débat final contre l’ancien vice-président Joe Biden.

“Trump a gagné ce débat, facilement. Biden n’était pas du tout une force. Trump était substantiel, sur le point, bien trempé. Il s’est vraiment aidé, quand cela comptait le plus”, a écrit Kelly sur les réseaux sociaux. Le tweet a gagné un vif merci de Trump, qui a retweeté les éloges.

Merci Megyn! https://t.co/sC71EEWIOd – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 23 octobre 2020

Bien que ce ne soit pas la première fois que le président partage les éloges qu’il a reçus sur les réseaux sociaux, le retour de Kelly à la faveur survient cinq ans après sa bagarre avec Trump lors du premier débat primaire républicain en août 2015. L’ancien animateur de Fox News a pressé Trump sur son d’anciens commentaires offensants envers les femmes, déclenchant une série d’attaques de la part du candidat Trump.

“Elle sort et elle commence à me poser toutes sortes de questions ridicules”, a déclaré Trump dans une interview à CNN à l’époque. «Vous pouviez voir qu’il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang sortait d’elle n’importe où. À mon avis, elle était hors de propos. Trump a poursuivi son attaque contre Kelly sur Twitter, affirmant que Kelly avait été bombardée lors du débat et que son émission était meilleure sans elle dans le fauteuil de l’animateur.

Wow, @megynkelly a vraiment bombardé ce soir. Les gens se déchaînent sur Twitter! C’est drôle à regarder. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 août 2015

Kelly et Trump se sont assis pour une émission spéciale Fox en mai 2016, mais son passage de Fox News à NBC, suivi de la tourmente qui a mis fin prématurément à son passage au réseau, l’a laissée hors des projecteurs. Maintenant, Kelly a lancé son propre podcast, suivant l’exemple de son compatriote exilé de Fox News, Bill O’Reilly, entrant en tête des charts de podcast d’actualités d’Apple.

Ces dernières semaines, Kelly n’a pas gardé le silence, s’alignant sur plusieurs politiques et positions de Trump tout en s’en prenant à certaines des cibles préférées du président. Cela comprend son opinion selon laquelle les enfants devraient retourner à l’école en personne malgré la pandémie en cours et les récentes critiques des directives de Thanksgiving du gouverneur de Californie Gavin Newsom qui font pépier les gens en ligne. Les directives incluent que les rassemblements se tiennent à l’extérieur, les masques doivent être placés sans manger, le chant est découragé, la distanciation sociale est encouragée et l’ensemble du rassemblement ne doit pas durer plus de deux heures.

Pourrait-on voir Kelly revenir à la télévision, peut-être sur l’un des réseaux préférés actuels de Trump comme OAN ou Newsmax? Cela reste à voir.