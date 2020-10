Megyn Kelly, ancienne présentatrice de Fox News et de NBC News, estime qu’il n’y a pas de remplacement pour l’apprentissage en personne et a plaidé pour que les enfants retournent en classe, malgré la pandémie de coronavirus en cours. Kelly a trois enfants, qui ont tous récemment repris les cours en personne, et a dit à PEOPLE qu’elle croyait «fermement» que toutes les écoles du pays devraient être ouvertes. Elle pense que la “maternelle isolée” que son fils de 7 ans, Thatcher, a faite à la fin de l’année scolaire précédente “va à l’encontre du but de la maternelle”.

Les fils de Kelly, Thatcher et Edward, 11 ans, sont retournés à l’école en septembre et sa fille Yardley, 9 ans, est revenue plus tôt cette semaine. “Et c’est glorieux. Je suis tellement reconnaissante”, dit-elle. «Je suis convaincu que les écoles doivent être rouvertes. Pas seulement les miennes – les miennes sont ouvertes maintenant, donc je n’ai pas besoin de défendre mes enfants. Mais ce qui est sain pour les enfants, c’est qu’ils soient à l’école. “

L’animateur du podcast Megyn Kelly Show a déclaré qu ‘”assez d’écoles” ont rouvert à New York et ailleurs et “l’ont fait saintement, où elles gardent les enseignants et les élèves bien. Il y a eu quelques cas ici et là, mais ils” re en gousses. ” Kelly, qui n’est pas elle-même enseignante, a déclaré qu’elle «admirait» la façon dont les administrateurs scolaires avaient planifié pendant la pandémie. Elle pense que les inconvénients de l’apprentissage en ligne à domicile l’emportent sur les aspects positifs. «Je pense qu’étant donné les dangers incroyables de garder les écoles fermées en ce qui concerne les abus, la nourriture, le statut socio-économique et le manque d’accès au Zoom ou à l’apprentissage, l’équilibre a complètement changé», a-t-elle déclaré à PEOPLE.

Kelly a qualifié l’expérience de Thatcher de la maternelle éloignée de «déception». “Vous les envoyez à la maternelle afin qu’ils puissent aller et être avec leurs petits copains et apprendre les premiers bourgeons de la socialisation, et comment gérer les conflits et comment partager”, a déclaré Kelly. “Vous ne les envoyez pas vraiment là-bas pour apprendre que le rouge est rouge, et que c’est noir. Vous pouvez leur apprendre cela dans un après-midi.”

La ville de New York en est à trois semaines d’apprentissage en personne et a vu un nombre étonnamment faible de cas de coronavirus positifs, rapporte le New York Times. Au cours de la première semaine de cours, 16 348 membres du personnel et élèves ont été mis au repos au hasard par le système scolaire. Il n’y a eu que 20 cas positifs parmi les membres du personnel et huit parmi les étudiants. Il n’y a eu que quatre cas positifs parmi les 3 300 tests effectués depuis la dernière semaine de septembre. Cependant, il y a eu des pics localisés dans le Queens et à Brooklyn, avec plus de 120 écoles fermées par précaution.