a l’approche de Noël pourrait être la seule période de l’année où la consommation quotidienne d’alcool n’est pas seulement acceptable, mais positivement encouragée.

Les calendriers de l’Avent sont passés au-delà du chocolat, plongeant dans les mondes des spiritueux, de la bière et du vin. Mais alors que nous aimons goûter les mesures dinky derrière leurs vitrines festives, elles ne sont pas à la hauteur des bouteilles pleine grandeur de nos marques préférées.

Cependant, il ne s’agit pas seulement d’un emballage, les marques ont tout mis en œuvre avec des saveurs festives pour faire chanter vos papilles gustatives.

Des whiskies pour vous réchauffer de l’intérieur aux bouteilles de pétillant décadentes parfaites pour le déjeuner de Noël, nous avons compilé une liste des meilleures boissons de fête et de nouveaux lancements pour vous aider à vous mettre dans l’esprit.

Que vous soyez à la recherche d’un cadeau alcoolisé ou que vous ayez envie d’une nouvelle boisson pour porter un toast aux fêtes, voici notre liste des fêtes.

Meilleurs gins pour Noël

Le moment est venu d’honorer Gin-mas

Liqueur de Gin Snow Globe Orange & Gingerbread

Conçue pour bousculer votre expérience de cocktail de Noël, cette liqueur de gin à l’orange et au pain d’épice est livrée dans une délicieuse bouteille de globe de neige de fabrication italienne. Secouez pour regarder la “ neige ” comestible à la feuille d’or 23ct partout dans la scène hivernale classique. Il y a même une lampe sur la base pour l’illuminer lorsque la nuit approche. Une étoile à acheter pour un amateur de gin.

(Gin Snow Globe)

Gin M&S Snow Globe

Les gens qui disent que l’argent ne peut pas vous acheter le bonheur n’ont pas encore découvert les délices vertigineux du Snow Globe Gin de M & S. D’accord, alors nous plaisantons (à moitié), mais c’est vraiment une bouteille à voir.

Disponible en deux saveurs délicieuses, la clémentine fraîche et la rhubarbe douce, l’esprit est saupoudré généreusement de feuille d’or comestible 23 carats pour faire office de «neige». Il s’allume même pour que vous puissiez l’admirer toute la nuit. Magique.

( SP )

Liqueur de poire pochée Gin Edinburgh

Faites place aux saveurs piquantes et sucrées de la dernière offre festive d’Edinburgh Gin – une liqueur de poire pochée bien arrosée. C’est délicieux avec un tonique, mais là où ça brille vraiment, c’est dans un cocktail – essayez un cocktail crumble aux poires pochées en mélangeant 25 ml de liqueur de poire pochée à parts égales de gin ordinaire et de jus de citron. Agiter avec de la glace et passer dans un verre bordé de biscuits Lotus concassés. Jeu. Changeur.

(Gin d’Édimbourg)

Gin de gâteau de Noël Warner’s Distillery

Si vous ne pouvez tout simplement pas attendre le jour de Noël, Warner’s vous offre un avant-goût du jour avec ce gin aux saveurs festives. Inspiré du pud de Noël classique, vous pouvez vous attendre à des notes de chocolat onctueux, d’épices festives douces et d’une tranche de cerise acidulée. Miam.

(Gin Warner)

Coffret cadeau de gin épicé oriental Opihr avec verre

Pour ceux qui aspirent à s’écarter de la norme, nous présentons Opihr Gin, merveilleusement épicé avec des notes de coriandre, d’agrumes et de poivre. Ce Noël, il est accompagné d’un beau verre de marque, coordonné avec l’emballage de la marque.

(Opihr)

Coffret cadeau miniature Hendricks ‘Gin Hothouse

Avec un intérêt pour le jardinage croissant sur le verrouillage, vous pouvez compter quelques nouveaux horticulteurs dans votre cercle ces jours-ci. Encouragez les ambitions aux doigts verts avec l’offre de vacances ludique de Hendrick. Cet ensemble sur le thème de la véranda contient des mini bouteilles de gin ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour faire pousser votre propre garniture de concombre – des graines et tout.

(Hendricks)

Édition Romy’s – Gin à la mangue, au gingembre et à la lime

Coupez à travers tous ces plats festifs riches avec un goût d’exotisme. Ce rhum aromatisé vous transportera directement sous les tropiques et se mariera particulièrement bien avec la cuisine indienne – bonne nouvelle si vous envisagez un plat à emporter pour le réveillon de Noël cette année.

(Romy)

Meilleure vodka pour Noël

Pas de merveilles de Noël en vue

Vodka de vache noire

Le mot «unique» est souvent évoqué, en particulier dans le monde de l’alcool, mais pour une boisson à la hauteur du battage médiatique, Black Cow est là-haut.

Fièrement fabriquée dans le Dorset, la formule originale est quelque chose que Willy Wonka pourrait imaginer s’il s’était aventuré dans des friandises savoureuses pour un public de 18 ans et plus. Cela ressemble à de l’eau, est étiqueté comme de la vodka, mais a un goût corsé comme du lait. Les personnes sérieusement engagées pourraient essayer cela avec des cornflakes – sinon à Noël, alors quand?

(Vodka de vache noire)

L’original est délicieusement, délicieusement assez curieux, mais pour l’hiver 2020, ils sont allés plus loin avec une version inspirée du pud de Noël, simplement étiquetée Christmas Spirit. Attendez-vous à une parade de saveurs – agrumes, clous de girofle, cannelle, figues, groseilles, raisins secs et vanille – du liquide sans prétention aux teintes ambrées.

(Esprit de Noël de la vache noire)

Meilleur whisky pour Noël

200e anniversaire de Johnnie Walker

Célébrer 200 ans à faire quelque chose est tout un exploit, mais réussir à maintenir des normes supérieures de whisky? Eh bien, cela vaut la peine de lever un verre.

Johnnie Walker célèbre deux siècles en faisant ce qu’il fait de mieux avec une sélection de bouteilles en édition spéciale conçues pour ravir les fans, nouveaux et anciens.

( Johnnie Walker )

Coffret cadeau Jura 12 ans avec 2 verres

Que ce soit pour la nuit précédente, le jour de Noël lui-même ou pour une interprétation gazouillée d’Auld Lang Syne au réveillon du Nouvel An, ce coffret cadeau de whisky Jura 12 ans ne manquera pas de réchauffer leurs coques et leurs cœurs.

(Jura)

Meilleures liqueurs pour Noël

Liqueur de tarte aux pommes en édition limitée Baileys

Gagnant de l’hiver à feuilles persistantes, les fans de Baileys hurleront de joie lorsque cette bouteille sera lancée – nous en sommes sûrs. Quel meilleur accord pour la liqueur onctueuse et crémeuse qu’un coup de notes chaudes et fruitées pour vous rappeler ce pudding classique, la tarte aux pommes? C’est une édition limitée – alors prenez-la pendant que vous le pouvez.

( Crème de whisky )

Meilleurs cadeaux de bière pour Noël

Crack ouvrir un froid ce Noël

Beer Hawk PerfectDraft et Keg

Les amateurs de bière qui espèrent un Noël très houblonné verront leurs souhaits exaucés (et même certains) par les offres festives alcoolisées de BeerHawk. Choisissez parmi des boîtes et des lots, des caisses et des caisses, le tout livré directement à votre porte pour des achats sans tracas.

(Beer Hawk)

Cela dépend beaucoup de votre destinataire, mais notre choix est une machine PerfectDraft, qui tire la pinte pour une parfaite. Choisissez simplement un fût de bière – vous avez le choix entre Stella, Corona, Bud, Goose Island et Leffe.

(Beer Hawk)

Fête de Noël Beer52

La boîte d’abonnement à la bière a enfilé son pull de Noël et a lancé une fête festive dans une boîte qui descendra comme une pinte froide lors d’une chaude journée d’été. Pour aider à soutenir les brasseries touchées par Covid, vous pouvez vous attendre à 12 bières, un guide de bière et un verre, ainsi que des visites de brasseries en direct, des dégustations et des questions-réponses. Il peut être livré dans une boîte, mais le concept va bien au-delà.

Profitez de l’offre Early Bird de 34,99 £ au lieu de 49,99 £.

(Bière52)

Boîte à boissons DIY Marché de Noël

L’industrie hôtelière a besoin de toute l’aide qu’elle peut obtenir, c’est pourquoi nous soutenons ce coffret cadeau alcoolisé de la Northern Wine & Beer Co. Ils se sont associés à certaines des entreprises clés qui participent généralement aux marchés de Noël de Manchester. pour lancer une boîte à boissons DIY Marché de Noël.

Le cadeau parfait pour les fans du marché de Noël devant manquer cette année à cause de Covid, il coûte 60 £ avec 5 £ reversés à l’association caritative FareShare. Livraison gratuite.

(Northern Wine & Beer Co)

Coffret cadeau Stout personnalisé

Ravissez les amateurs de stout avec ce panier rempli de Guinness, qui comprend un verre de Guinness et un décapsuleur de toucan Guinness. Personnalisé la boîte pour une touche spéciale supplémentaire qui rehaussera le sourire une fois déballée.

(Gifts4U)

Pub de Noël dans une boîte

Nous avons vu quelques paniers pub-in-a-box, mais ce qui rend Signature Brew différent, c’est qu’il est livré avec un quiz musical, des listes de lecture exclusives et un sous-bocks à côté de la bière artisanale, un verre et des collations pour recréer cela ‘en ma sensation locale. Des lagers aux IPA, il y a de quoi avoir les genoux en l’air. Expédié à partir du 1er décembre pour que tout soit aussi frais que possible.

(Brassage signature)

Noël dans une boîte – tinnies festives

Des portions individuelles parfaitement mélangées

LuvJus

LuvJus est un «artisanat-pop» alcoolisé qui soutient les organisations caritatives et les initiatives LGBTQ +. Avec un emballage aux couleurs vives, la marque est ludique, amusante et mérite une place de choix sur votre chariot à boissons. Bonus: il y a jusqu’à 70% moins de sucre dans LuvJus qu’un cidre de fruit ou un cocktail en conserve.

(LuvJus)

Tinnies Cocktail Vacay

Conçu pour les vacances, le Vacay est plutôt une boisson estivale – raison de plus de le savourer au plus profond de l’hiver, lorsque la soif de soleil est à son apogée. Les canettes amusantes contiennent des saveurs tout aussi amusantes et sont sans gluten et végétaliennes pour démarrer, donc plus de gens que jamais peuvent en profiter. Choisissez parmi Moscow Mule, Tom Collins, Paloma et Blood Orange Vodka.

(Vacay)

Meilleures boissons de Noël sans alcool

Tout le plaisir, aucun de la gueule de bois

Quelque chose et rien seltzers

Avec l’arrivée de janvier sec, vous cherchez peut-être à prendre une longueur d’avance sur le nettoyage de votre foie. Même si ce n’est pas le cas, il est bon de s’accorder une pause pour ne pas verser un flot constant de cocktails de Noël dans la gorge.

Quelque chose et rien, une marque de boissons qui anime une vieille eau ennuyeuse en la gazéifiant et en lui infusant des saveurs propres et savoureuses comme Hibiscus & Rose, Yuzu et un concombre classique, est un argument de succès pour une consommation consciente. Délicieusement rafraîchissantes seules ou associées à de la vodka en tant que mixeur, elles apportent une nouvelle touche aux boissons de Noël.

(Quelque chose et rien)

Meilleur pétillant festif

Les bouteilles qui promettent de mettre un éclat supplémentaire dans vos célébrations.

Della Vite Prosecco

Non contentes de dominer les mondes de la mode, de la beauté et du théâtre, les sœurs Delevigne font une pièce pour votre seau à glace avec un nouveau prosecco nommé Della Vite. Vous pouvez obtenir le Superiore DOCG à la bouteille (25,95 £) ou par caisse de six. Extra sec, il prend vie lorsqu’il est associé à des grignotages décadents comme les figues au miel et aux olives. Disponible exclusivement chez Selfridges.

(Della Vite)

Perrier-Jouet Belle Epoque Rosé 06

Avec sa chaude teinte or rose et sa belle bouteille illustrée d’anémones Art Nouveau, retenez ce Champagne pour un repas aussi spécial que le déjeuner de Noël. C’est vraiment une goutte de quelque chose d’exceptionnel, issu d’un assemblage de raisins: Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier.

Un pour les âges, éclaboussez sur cette bouteille pour faire de ce Noël un souvenir inoubliable.

(Perrier Jouet)

M&S Christmas Limited Edition Oro Prosecco – Caisse de 6

Dans une bouteille de couleur or incroyablement luxueuse, le prosecco de l’édition de Noël de M & S est la boisson de fête parfaite pour vous accompagner à travers les boissons du réveillon de Noël jusqu’au réveillon du Nouvel An – et avec une caisse de six, vous pouvez même en retenir pour un futur spécial événements.

Léger et frais avec des notes d’agrumes, il est délicieux avec du poisson et des canapés.

( SP )