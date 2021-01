je

Si vous voulez construire un corps plus mince et plus fort, il n’y a pas de meilleure méthode d’entraînement que le Pilates. Développée par l’entraîneur physique allemand Joseph Pilates dans les années 1920, cette pratique de mouvement dynamique reste un mélange tueur de force, de mobilité, d’équilibre, de coordination, de flexibilité et de respiration.

Le Pilates est réputé pour aider les gens à obtenir une meilleure posture et des abdos en acier, mais il est secrètement idéal pour cibler toutes les zones de votre corps. Bien que les exercices ne semblent pas aussi explosifs que les cours de pliométrie ou de HIIT, ne vous laissez pas berner par son rythme apparemment détendu: la gamme de mouvements dans un cours de Pilates engage continuellement les muscles de vos bras, épaules, tronc, jambes et fessiers. Il n’est pas étonnant qu’il soit aimé par les athlètes d’élite et les A-listers super en forme comme Vanessa Hudgens, Karlie Kloss et Meghan Markle.

Étant donné que beaucoup d’entre nous s’entraînent maintenant à domicile, incorporer des séances régulières de Pilates à votre routine peut vous aider à renforcer votre mobilité, ce qui est particulièrement important si vous faites beaucoup d’exercice et que vous voulez éviter de vous tracasser.

blessures de verrouillage. Bien qu’il n’y ait rien de mal à suivre un entraînement Pilates sans équipement sur YouTube, investir dans quelques accessoires clés peut vous aider à approfondir vos étirements et à soutenir vos progrès au fil du temps.

L’équipement de Pilates varie et peut coûter de quelques livres à plusieurs centaines. Des kits plus petits tels que des anneaux et des bandes de résistance sont parfaits pour ajouter de l’intensité à vos entraînements sans vous ruiner – et ils peuvent également être utilisés dans d’autres types d’entraînement comme la barre et le cardio.

Si vous avez l’espace et le budget, vous voudrez peut-être vous lancer sur une machine Reformer. Ces cadres en forme de lit offrent un entraînement époustouflant en transférant les techniques enseignées dans l’entraînement Pilates original sur tapis sur une machine chargée de ressorts et de poulies. Beaucoup sont portables et suffisamment compacts pour être installés dans une salle de sport à domicile.

Nous avons essayé et testé un certain nombre de types différents d’équipements de Pilates, ainsi que des accessoires de soutien comme des blocs et des balles pour constituer cette liste de courses. Nous avons également exploré les centaines d’options pour trouver la paire de leggings Pilates parfaite pour vous étirer confortablement à la maison.

Tapis de yoga Liforme

Ce tapis léger est fabriqué à partir de caoutchouc de source naturelle pour une traction améliorée et une adhérence robuste des deux côtés. La texture est idéale pour se dérouler sur tout type de surface, avec une sensation épaisse et coussinée qui protégera votre colonne vertébrale et vos articulations du sol en dessous. Utile, il est également plus long et plus large de quelques centimètres que les tapis de yoga et de Pilates ordinaires, vous avez donc plus d’espace pour bouger. Les tapis durables de Liforme sont une excellente option pour les débutants qui cherchent à commencer leur pratique pendant le verrouillage, car leur conception comporte des conseils d’alignement pour aider à placer les pieds correctement et à rester en équilibre dans les poses difficiles.

Bague Pilates CuleedTec

Cet anneau de pilates de 15 pouces est fabriqué à partir d’un matériau en fibre de verre incroyablement robuste qui ne se déforme pas ou ne se déforme pas de manière permanente lorsqu’il est placé sous la pression maximale des bras ou de l’intérieur des cuisses. Le système de résistance en forme de ressort offre un entraînement difficile pour le haut et le bas du corps, tandis que les poignées souples sont utiles pour protéger la peau sensible des ecchymoses ou des frottements. Nous avons particulièrement aimé cette teinte violette joyeuse, mais elle se décline également en rose.

Lululemon Lift and Extended Yoga Block

Les blocs sont utiles pour soutenir et aligner le corps pendant le Pilates, et celui de Lululemon est idéal pour aider les étirements debout et approfondir la mobilité de la colonne vertébrale. De taille standard, il peut être utilisé dans trois positions différentes, selon le niveau de longueur dont vous avez besoin. Fabriquée à partir d’une mousse dense, la marque yogi a mis beaucoup d’attention aux détails dans chaque produit, et vous trouverez même un message de motivation personnel imprimé sur chaque bloc.

Legging extensible compressif Girlfriend Collective

Le duo mari et femme Ellie et Quang Dinh a fondé la marque culte Girlfriend Collective après avoir échoué à trouver des vêtements de sport haut de gamme avec un avantage durable. 25 bouteilles en plastique sont recyclées pour créer chacun de ses leggings de compression haute performance, qui se sentent vraiment aussi confortables, flatteurs et haut de gamme que les autres marques haut de gamme (mais moins éthiques) du marché. L’ajustement “ seconde peau ” offre le soutien ultime pendant les squats flexibles et les soulèvements de jambes, tandis que le tissu de compression aide à accélérer la récupération musculaire en augmentant le flux sanguin vers les jambes.

Pack ultime de P.volve

P.Volve, approuvé par les influenceurs, est une méthode d’entraînement qui, selon l’entraîneur personnel et fondateur Stephen Pasterino, est «l’opposé d’un entraînement exténuant, à fort impact et douloureux». Chaque kit est livré avec une mini-balle souple, des planeurs, une bande de résistance, des poids à main, des poids aux chevilles et un rouleau en mousse pour la récupération. Un abonnement mensuel vous donne accès à une bibliothèque de plus de 200 entraînements (le premier mois est gratuit), dont beaucoup sont inspirés des mouvements d’endurance fonctionnels du Pilates. Le mini-ballon est particulièrement pratique pour tonifier les zones difficiles à cibler, car il est livré avec des sangles velcro épaisses qui le maintiennent bien ajusté à l’intérieur de vos cuisses, de sorte que vous ne serez pas distrait par l’idée de le rouler à mi-brûlure .

Chaussettes en sueur Betty Pilates

Les chaussettes avec des poignées supplémentaires ne sont pas essentielles à une pratique de Pilates, mais ceux qui sont sérieux au sujet de la méthode savent qu’elles peuvent vraiment vous aider à créer de la stabilité. Cela est particulièrement vrai si vous avez du mal à rester en place une fois que vous commencez à transpirer. Cette paire de Sweaty Betty a une conception à haute adhérence sur la semelle qui ajoute beaucoup de soutien indispensable lors des mouvements d’équilibre difficiles comme les tapotements de planches et les ponts de fessier à une jambe. Le matériau de la chaussette lui-même est un coton super doux qui est agréable même après avoir été lavé. Nous aimons aussi le style Mary Jane inspiré du ballet qui semble vraiment flatteur sur le pied.

Kit de barre de Pilates portable CHYIR

L’outil multi-usage portable de CHYIR est idéal pour approfondir les étirements comme les ciseaux pour les jambes et les torsions du torse. Cette simple barre en acier est équipée de cordons de résistance et de boucles en nylon qui peuvent être glissées entre les mains ou les pieds. La barre rembourrée est confortable à saisir et ne glisse pas une fois que vous commencez à transpirer. Nous avons également trouvé la bande de résistance utile comme alternative aux poids manuels pour renforcer les mouvements tels que les presses aériennes, les rebonds et les rangées. Après utilisation, il peut être facilement déverrouillé, plié en deux et rangé dans une armoire.

Kit de balle d’équilibre corporel total Gaiam

Les balles de fitness sont idéales pour activer les muscles du tronc et celle du géant du yoga Gaiam est l’une des meilleures sur le marché. Fabriqué à partir d’un PVC anti-éclatement, nous nous sommes sentis parfaitement à l’aise pour effectuer des pompes et des redressements assis tout en équilibrant notre poids corporel sur sa surface. Il était facile de gonfler avec la pompe fournie et nous avons été impressionnés de constater qu’elle n’avait pas besoin de faire le plein d’air, même après un entraînement de Pilates de 45 minutes. La conception de l’anneau strié est également très utile pour garder le ballon en place pendant que vous vous entraînez.

Planche d’équilibre Domyos

Domyos est fier de ses équipements de fitness abordables et pratiques et cette planche d’équilibre bon marché mais efficace n’est pas différente. Si vous avez du mal avec les oscillations pendant votre pratique de Pilates, c’est un excellent kit pour améliorer votre stabilité au fil du temps. La plate-forme circulaire en bois est suffisamment robuste pour supporter jusqu’à 110 kg de poids corporel, et elle est équipée d’un matériau rugueux et adhérent qui empêche vos mains et vos pieds de glisser. Vous pouvez l’utiliser pour ajouter un défi supplémentaire à vos pompes ou à vos fentes, ou vous pouvez simplement essayer de vous équilibrer sur la surface avec les deux pieds. Le dôme en plastique en dessous peut être assez glissant sur les planchers de bois franc, nous vous recommandons donc de poser un tapis d’exercice avant d’essayer de l’utiliser.

Bodi Tek AeroPilates Pilates Reformer 435

Cette machine Reformer Pilates est équipée de sangles de grande taille, de quatre ressorts et d’un chariot coulissant pour assurer que votre noyau est engagé à chaque mouvement. Nous avons aimé la facilité avec laquelle il était d’ajuster la résistance en choisissant parmi les ressorts à code couleur utiles sous le chariot, et le fait que vous puissiez également remplacer la barre de pied classique par un trampoline vertical pour une session de rebond brûlant les graisses. Le plateau lui-même est rembourré d’un matériau souple semblable à du cuir qui soutient la colonne vertébrale et est très facile à essuyer après utilisation. Il arrive presque entièrement assemblé, vous n’avez donc pas à vous soucier de visser de nombreuses pièces différentes – fixez simplement les roues et les embouts, montez les élévateurs et vous êtes prêt à partir. Il se replie également à un peu plus de la moitié de sa taille assemblée, ce qui signifie qu’il est facile à ranger et ne prend pas beaucoup de place.

Verdict

Que vous soyez novice en Pilates ou que vous pratiquiez depuis des années, un Tapis Liforme était notre choix incontournable dans la liste. La prise en main est nettement supérieure aux autres tapis d’exercice sur le marché et les marquages ​​de guidage ont été utiles pour corriger notre posture pendant l’entraînement. Si le budget est un problème, le Kit de barre de Pilates portable CHYIR est une alternative vraiment fonctionnelle et agréable pour votre portefeuille aux éclaboussures sur une machine Reformer Pilates. Nous avons découvert que nous pouvions reproduire de nombreux mouvements de tonification dans une classe Reformer, comme les étirements des jambes et de l’intérieur de la cuisse, à un prix avantageux.

