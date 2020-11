UNE

vider le Tube est la priorité numéro un si vous travaillez toujours au bureau ou si vous vous rendez dans votre bulle d’assistance, mais comment transporter confortablement vos objets de valeur (et votre eau)?

Pour les coureurs, il s’agit de trouver le sac à dos parfait – investissez dans le bon et vous remarquerez à peine que vous le portez.

Des sacs équipés de leurs propres sacs d’hydratation aux sacs à dos réfléchissants pour courir dans l’obscurité, ce sont les meilleurs du marché.

Sac à dos de course Proviz Reflect360

Runners World le nomme parmi les meilleurs sacs à dos pour tous les coureurs. Il est très résistant à l’eau et est livré avec des sangles de hanche et de poitrine réglables. Il y a aussi des bandes réfléchissantes et des sangles avant pour une réflectivité à 360 degrés sur les trottoirs.

Les sacs à dos ont une poche avant zippée pour transporter vos objets de valeur et deux sur la sangle de taille pour votre téléphone, vos clés et votre portefeuille.

Sac à dos Sweaty Betty Icon Active

Élégant et compact. Sweaty Betty a veillé à ce que son sac à dos ne frotte pas pendant que vous courez: il est livré avec un tissu matelassé et des bretelles rembourrées qui restent confortables kilomètre après kilomètre.

Il y a des poches latérales faciles pour que vous puissiez accéder à vos objets de valeur sans les retirer de votre dos.

Sac à dos de course léger Asics

Le sac à dos de course Asics consiste à garder les choses légères. Il est livré avec une capacité de 10 L pour que vous ayez de l’espace pour tous les éléments essentiels, mais assez compact, il ne vous semblera pas lourd sur le dos. Le tissu léger et anti-déchirure réduit également le poids.

Pour plus de confort, il dispose d’un rembourrage stratégique au dos et aux bretelles. De plus, il y a une poche de réservoir d’hydratation intégrée afin que les longues courses ne soient pas interrompues par la nécessité de s’arrêter pour boire. Il existe des poches d’accès externes pour un rangement facile d’accès pour les petits articles.

Pack d’hydratation Thule Vital

Le sac à dos parfait pour les coureurs de fond qui aiment boire en déplacement, le pack Thule comprend un réservoir d’hydratation de 1,75 L. Il existe également le système de retour de tuyau mains libres ReTrakt magnétique unique de la marque qui maintient votre tube à boire en toute sécurité lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le confort est la clé. Un harnais ajustable entièrement en filet est conçu pour maintenir le sac bas contre vous, améliorant la ventilation, réduisant la tension musculaire et l’empêchant de vous gêner.

Les soirs plus sombres, il y a une boucle à l’arrière pour monter une lumière.

Sac à dos lululemon Fast and Free

Citron par nom et par nature. Le modèle de course rapide et libre de lululemon est maintenant disponible dans une couleur citron réfléchissante pour plus de sécurité les soirs sombres. Il y a une sangle de poitrine pour le garder près de votre corps, ainsi que des poches latérales et zippées pour ranger vos objets de valeur.

Ne pas mettre au lavage: pour se débarrasser de la boue ou des marques, vous devrez nettoyer à la main.

Sac à dos Nike Run

Le petit sac à dos de course à pied de Nike présente un design stabilisé qui réduit les mouvements pendant que vous courez, avec des panneaux en mesh pour la respirabilité. Il est livré avec deux sangles pour la poitrine et les hanches et plusieurs poches internes et externes.

Des bandes réfléchissantes au dos vous aideront à être vu.

Verdict:

Sac à dos de course Proviz ‘Wonder est l’ultime polyvalent. Il est brillamment lumineux avec des détails réfléchissants pour vous assurer d’être vu sur la route, tout en étant super confortable, avec des bretelles réglables et un système de ventilation pour garder votre dos au frais.

